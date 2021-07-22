بوصفة الشيف سالى فؤاد.. طريقة عمل «الكبدة الإسكندرانى» (فيديو)

يتفنن الكثير من الناس، فى تحضير الكثير من الأطباق والوصفات الشهية من اللحوم، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ويفضل الكثير من المصريين تناول "الكبدة الإسكندراني" فى فطار أياك العيد، لكونها وجبة شهية ومفيدة فى الوقت نفسه.

ولهذا نقدم لكم فى السطور التالية، طريقة عمل طبق كبدة اسكندراني على طريقة شيف سالي فؤاد، من برنامج "حلو وحادق" المذاع على القناة الفضائية "cbc sofra".





المقادير:

نصف كيلو كبدة بقري

مقطعة مثل الشاورما

فلفل أخضر وأحمر

فلفل أحمر حار

حسب الرغبة

ملح

فلفل

2 ملعقة زيت عباد الشمس

كمون حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة ثوم

2 ملعقة خل

2 ملعقة ليمون

2 خبز أسمر باجيت

أو عيش بلدي اسمر

للتقديم على سفرتك

يمكنك تحضير طبق سلطة بجانب طبق الكبدة الاسكندارني.

وصفة كبدة اسكندراني

- في البداية، أحضر طاسة وضعيها على النار ساخنة، ثم أضف الزيت ثم أضف نصف كمية الثوم وشوحها جيدا.

- بعدها، أضف الكبدة وقلبها ثم تبلها بالملح والفلفل والكمون والبابريكا ثم أضف الفلفل الأحمر والأخضر.

- ثم قلبم جيدا واتركها حوالي 3 دقائق ثم أضف الخل والليمون والثوم وقلبها.



وقدمها ساخنة بجوار طبق السلطة اللذيذ على سفرتك.



فوائد تناول الكبدة

ووفقا للموقع الطبي healthline، فإن العناصر الغذائية الموجودة في حصة 3.5 أونصة (100 جرام) من الكبدة البقري كالتالي:

• فيتامين ب 12: يساعد فيتامين ب 12 في تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، كما أنه يساهم في تعزيز وظائف المخ.

• فيتامين أ: 860 - 1100٪ من الكمية الموصى بها يومياً، فيتامين أ مهم للرؤية الطبيعية وتعزيز المناعة ، كما أنه يساعد أعضاء مثل القلب والكلى على العمل بشكل صحيح.

• الريبوفلافين (ب 2): يعد الريبوفلافين مهم لتطور الخلايا ووظيفتها. كما أنه يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة.

• حمض الفوليك (B9): 65 ٪ من الكمية الموصى بها، وحمض الفوليك هو عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا في نمو الخلايا وتكوين الحمض النووي.

• الحديد: وهو عنصر هام للنساء في سن الحيض، الحديد هو عنصر غذائي أساسي آخر يساعد على ضخ الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، والحديد الموجود في الكبد هو حديد الهيم، وهو النوع الذي يمتصه الجسم بسهولة.

• النحاس: يعمل النحاس كمفتاح لتنشيط عدد من الإنزيمات، التي تساعد بعد ذلك في تنظيم إنتاج الطاقة وتعزيز ووظائف الدماغ.

• الكولين: يوفر الكبد كل الكمية الكافية (AI) للنساء وكلها تقريبًا للرجال، والكولين مهم لنمو الدماغ ووظائف الكبد.