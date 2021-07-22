الرئاسة الروسية تؤكد شرعية توجه موسكو بشكوى ضد أوكرانيا إلى محكمة حقوق الإنسان

وصف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، توجه بلاده إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشكوى ضد أوكرانيا بـ"أنه أمر شرعي وطبيعي تماما".

وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الخميس: “إن التوجه بهذه الشكوى الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمر شرعي وطبيعي تماما ، وهو ما تنص عليه قواعد هذه المنظمة الدولية”، مشيرا إلى أن روسيا تتخذ الإجراءات في إطار القواعد الموضوعة في هذه المحكمة.

وأضاف أن هذه المحكمة غالبا ما تصدر أحكاما بشأن قضايا مختلفة وغالبًا ما تتفاعل مع أحداث معينة ، ولكنها أيضا لا تستجيب غالبا لأحداث أخرى عندما يكون رد الفعل مهما للغاية.

وتابع بيسكوف، أن الرئيس بوتين تحدث غير مرة بشكل سلبي للغاية عما يحصل الآن في أوكرانيا، وبالطبع يحق لروسيا توقع رد فعل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على هذه العمليات السلبية.

وكانت روسيا تقدمت في وقت سابق من اليوم، بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تتهم فيها السلطات الاوكرانية بانتهاك اتفاقية مجلس أوروبا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتتعلق الشكوى بمجموعة انتهاكات تقوم بها أوكرانيا لحقوق السكان ومسؤولية السلطات الأوكرانية عن مقتل المدنيين والسجن غير القانوني وإساءة معاملة الأشخاص، بما في ذلك تلك التي حدثت في ساحة الاستقلال في كييف (الميدان) وفي مبنى النقابات العمالية في أوديسا في عام 2014 وفي "دونباس" خلال عملية مكافحة الإرهاب.

كما تتضمن الشكوى تحميل أوكرانيا المسؤولية الكاملة عن مقتل ركاب وأفراد طاقم طائرة الخطوط الجوية الماليزية "بوينج 777" في عام 2014 والتسبب في معاناة أقارب الضحايا.

وقد اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن التهديد العسكري الروسي ضد بلاده لا يزال قائما، مشيرا إلى أن روسيا لم تخفض سوى بشكل ضئيل عدد قواتها المنتشرة على الحدود بين البلدين.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في كييف: "نعتبر أن خفض (عدد القوات الروسية) بطيء جدا، لذلك فان التهديد الروسي لا يزال قائما".