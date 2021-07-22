الفلبين: وصول 1.5 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، وصول دفعة مكونة من 1.5 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة الأدوية الصينية سينوفاك بيوتك.

وأفادت السلطات الصحية - وفقا لصحيفة "فلبين ستار" الإلكترونية، اليوم الخميس، بأن مليون جرعة أخرى من "سينوفاك" ستصل إلى مطار نينوي أكينو الدولي، غدا الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى وصول شحنة تحمل 562 ألفا و770 جرعة جديدة من لقاح COVID-19، أمس الأربعاء، من إنتاج شركة "فايزر" حيث تعتبر هذه هي الدفعة الأولى من التوريد الذي تم شراؤه لمانيلا من الشركة المصنعة، حيث جاءت الدُفعات السابقة من (كوفاكس).

يذكر أنه - حتى يوم أمس الأربعاء - سجلت السلطات الصحية مليونا و524 ألفا و449 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد -19 في البلاد، من بينهم 47 ألفا و996 حالة نشطة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.