ارتفاع حصيلة فيضانات وسط الصين إلى 33 قتيلا و8 مفقودين

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي اجتاحت وسط الصين إلى 33 قتيلا و8 مفقودين، بينما أجلي مئات الآلاف عن منازلهم، وفقا لفرانس برس، نقلا عن التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الخميس.

وفي أحدث حصيلة لمقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو، وسط الصين، أودت الفيضانات بحياة 33 شخصا، ولا يزال 8 في عداد المفقودين منذ 16 يوليو.

وكانت حصيلة أمس الأربعاء قد أفادت بمصرع 25 صينيا فضلا عن 7 مفقودين، وتم إجلاء 376 ألف شخص من مناطقهم، وانخفض معدل هطول الأمطار في مدينة تشنغتشو (وسط)، حيث اجتاحت السيول قطار أنفاق وجرفت مئات العربات، وغرق أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتقدر كلفة الأضرار بنحو 1.22 مليار يوان (160 مليون يورو).

- مصر تعزي الصين في ضحايا الفيضانات

من جانبها أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء، جرّاء الفيضانات التي ضربت مقاطعة خنان بوسط الصين، مما أسفر عن عشرات الوفيات والجرحى.

كما عبرت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكل المصابين.

وأكدت مصر (حكومةً وشعبًا) تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الصين الصديقة، في هذا المصاب الأليم.

وكان تم إجلاء نحو 200 ألف شخص من مدينة تشهد فيضانات وسط الصين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء، في وقت تفجّرت سدود وارتفع منسوب المياه في أنهار مقاطعة خنان جرّاء الأمطار الغزيرة.

وكانت السلطات أصدرت أعلى مستوى من التحذير من الأحوال الجوية في مقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو والتي اجتاحتها فيضانات قياسية.

والفيضانات الموسمية شائعة في الصين، لكنّ العلماء يقولون إنّ التغيّر المناخي يتسبّب بزيادة ظواهر الطقس المتطرّفة.