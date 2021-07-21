أهالي الإسكندرية يتوافدون على حديقة حيوان النزهة في ثاني أيام العيد (صور)

توافد أهالي الإسكندرية في عيد الأضحى، على حديقة حيوان النزهة للاستمتاع والتقاط الصور التذكارية.

الحديقة تعد مزار هام سنوي تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين للاستمتاع بقضاء وقت مرح يملأه الفرحة والبهجة خلال أيام عيد الأضحى مقابل تذكرة قيمتها ٥ جنيهات.

حديقة حيوان النزهة

من جانبه قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن محافظة الاسكندرية استعدت على مستوى الأحياء وجميع المديريات والشركات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وذلك في ضوء الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء.

حديقة حيوان النزهة

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة علي القطاعات الخدمية، مشددا علي استمرار الاستعدادات القصوى وتكثيف الحملات بجميع القطاعات خلال أيام العيد.

حديقة حيوان النزهة

وتجملت عروس البحر المتوسط برفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء على مستوى المحافظة، لتكون متنفس طبيعي للمواطنين من اهالي وزوار المحافظة وخاصة خلال ايام عيد الاضحي المبارك.

حديقة حيوان النزهة



حيث قامت الادارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برئاسة المهندس عادل جابر؛ بزراعة النباتات المزهرة بالجزية الوسطى من امام مجمع المحاكم وحتى قلعة قايتباى ودعم الزراعات الموجودة بالمنطقة وتكثيف الزراعات بالجزيرة الوسطى امام مكتبة الاسكندرية وزراعة النباتات المزهرة.

حديقة حيوان النزهة

وتم إعادة زراعة النباتات الملونه والمزهرة وازالة الزراعات الضعيفة باجمالى 100 فازة من كوبري سيدى جابر وحتي 26 يوليو، وتكثيف الزراعات بحديقة مسجد سيدى بشر على الكورنيش وزراعة النباتات الملونة لاظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها كعروس للبحر الابيض المتوسط وعاصمة مصر الثانية.

حديقة حيوان النزهة

وأكد الشريف علي إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار ال ٢٤ ساعة ، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات وكافة الجهات المعنية لمتابعة أية مستجدات والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ.