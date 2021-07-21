بعد عرض «كوكو شانيل».. العدل جروب تقدم التحية للراحل محمد الصغير

تقدم شركة العدل للإنتاج الفني تحية إعزاز وتقدير إلى روح الفنان المصري خبير الشعر العالمي الراحل محمد الصغير والذي كانت آخر أعماله مع النجمة شريهان في مسرحية "كوكو شانيل" والتي انطلق عرضها الأول أمس وتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

"كوكو شانيل" من بطولة الفنانة شيريهان، والتي تعود من خلالها بعد غياب لسنوات طويلة والجدير ذكره أن كانت بطلة إعلان إحدى شركات الإتصالات في رمضان الماضي.

وتأتي عروض المسرحيات الاستعراضية والتي تعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، بالتعاون بين مجموعة MBC والهيئة العامة للترفيه، حسبما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومن إنتاج شركة العدل جروب.

"كوكو شانيل" هي المسرحية التي تشهد عودة النجمة الكبيرة شيريهان للساحة بعد فترة غياب طويلة منذ آخر أعمالها الفنية قبل 18 عامًا.

وتتناول المسرحية التي تعود بها شيريهان للشاشة مجددًا بعد غياب دام نحو 18 عامًا، قصة حياة مصممة الأزياء الشهيرة، كوكو شانيل، وعلامتها التجارية الأشهر في العالم في مجال الأزياء، وتتضمن عروضًا استعراضية وأغنيات متنوعة، وتم تصويرها للتليفزيون في عام 2019. وكان من المتوقع عرضها في بداية العام الماضي، لكن جائحة كورونا حالت دون عرضها.

ويضم فريق عمل المسرحية التي بدأ العمل عليها منذ 5 سنوات، أسماءً هي الأفضل والأهم في مجالها.

تصوير المسرحية يقف خلفه مدير التصوير أحمد المرسي، الذي تولى تصوير إعلان شريهان في رمضان الماضي، كما كان المخرج والمصور لفعاليات موكب المومياوات الملكية بالاشتراك مع مازن المتجول، ويعتبر المرسي واحدًا من أهم مديري التصوير في العالم العربي، ويمتلك مسيرة تتجاوز 50 فيلماً حصل من خلالها على أكثر من 20 جائزة دولية.

يصمم ديكور المسرحية مهندس الديكور محمد عطية الذي كان مسؤولًا عن ديكور موكب المومياوات الملكية، وهو أحد أهم مصممي الديكور في مصر والعالم العربي، وتضم أعماله الفيل الأزرق وولاد رزق وغيرها من الأعمال.

وفي المونتاج يتولى المهمة المونتير أحمد حافظ، أحد أعضاء فريق موكب المومياوات أيضاً، وهو مونتير يرتبط بأهم الأعمال في السينما المصرية مثل الفيل الأزرق وما وراء الطبيعة وفي كل أسبوع يوم جمعة وغيرها.