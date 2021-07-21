الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف يمكنك الاستفادة من تناول اللحوم بدون آثار سلبية؟

لحوم
لحوم

فى عيد الأضحي، يقبل الكثيرون على عمل أشهى الوصفات والأطباق من اللحوم، ولهذا نستعرض لكم فى السطور التالية، كيفية تناول اللحوم بطريقة صحية، مع تجنب آثارها السلبية، وفقًا للموقع الطبي healthline.
 

• اختر المنتجات غير المصنعة
تكون اللحوم الطازجة،  دائمًا أكثر صحة بالنسبة لك من الأصناف المصنعة.

• جرب لحوم الأعضاء:


  أضف اللحوم العضوية إلى نظامك الغذائي للاستفادة من محتواها العالي من العناصر الغذائية.

• قلل من درجة حرارة الطهي العالية:


 في حالة الشواء أو استخدام طريقة أخرى عالية الحرارة لطهى اللحوم ، تجنب الإفراط في الطهي أو التفحم للاستفادة من العناصر الغذائية باللحوم.

• استهلك الأطعمة النباتية غير المصنعة:
فهي غنية بالألياف وتحتوي على مضادات الأكسدة القيمة وتساعد في جعل نظامك الغذائي متوازنًا.
 

• اختر لحوم الأبقار التي تتغذى على العشب:
 اختر اللحوم من الماشية التي تتناول نظامًا غذائيًا طبيعيًا من العشب بدلاً من الحبوب، لأنها تنتج لحومًا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة الصحية.

فوائد تناول اللحوم

تناول اللحوم فوائد صحية عديدة:

• قلة الشهية وزيادة التمثيل الغذائي: 
أظهرت العديد من الدراسات أن الأنظمة الغذائية عالية البروتين التي تشمل اللحوم تزيد من معدل الأيض وتقلل من الجوع وتعزز الشبع.

• نمو  العضلات
 يرتبط تناول البروتين الحيواني باستمرار بزيادة كتلة العضلات، وفي إحدى الدراسات التي أجريت على النساء الأكبر سنًا ، أدى تناول لحم البقر إلى زيادة كتلة العضلات وتقليل علامات الالتهاب.

• عظام أقوى:
 قد يحسن البروتين الحيواني كثافة العظام وقوتها، وفي إحدى الدراسات ، كان لدى النساء الأكبر سنًا اللائي تناولن أعلى كمية من البروتين الحيواني خطر الإصابة بكسور الورك بنسبة 69٪

• امتصاص أفضل للحديد:
 تحتوي اللحوم على حديد الهيم الذي يمتصه جسمك بشكل أفضل من الحديد الموجود فى النباتات.

عيد الأضحى لحوم حمراء العيد فوائد اللحوم اللحوم المصنعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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