النمسا: الانتصار على كورونا لن يكون ممكنا إلا باستمرار توزيع اللقاحات

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج أن الانتصار على وباء كورونا لن يكون ممكنا إلا من خلال الاستمرار في توزيع اللقاحات على نطاق واسع.. مشيرا إلى أن الوضع في أوروبا على وجه الخصوص متميز للغاية لامتلاك جميع دول الاتحاد الأوروبي عددا كافيا من اللقاحات.



وقال شالينبرج - في تصريح اليوم الأربعاء عقب عودته من التشيك للمشاركة في اجتماع مجموعة "سنترال 5" - أنه أجرى مباحثات مثمرة مع نظرائه في دول المجموعة وهم: وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كوروك والسلوفيني أني لوغار والتشيكي جاكوب كولهانيك والمجري بيتر سيجارتو.



وشدد الوزير على أن وزراء خارجية المجموعة اتفقوا على تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة جائحة كورونا وتحديد أولويات رئاسة سلوفينيا لمجلس الاتحاد الأوروبي وسبل توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي لتشمل دول غرب البلقان.



وأشار الوزير النمساوي إلى تكثيف الجهود المبذولة لتعزيز تعاون بين دول الجوار في وسط أوروبا ضد جائحة كورونا.



ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.