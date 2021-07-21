الأربعاء 21 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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طريقة عمل الأوزي من المطبخ الخليجي

الأوزي
الأوزي

تهتم كل سيدة بمطبخ أسرتها في كل الأوقات ولكن فى عيد الأضحى له مذاق خاص في كل دول العالم خاصة وأنه يشتهر باللحوم، وتتفنن كل سيدة بطرف طبخها لأنواع اللحوم المختلفة.

تقدم الشيف مي الإدريسي لـ"لدستور" أشهر أكلات باللحوم من المطبخ الخليجي لتقدميها لأسرتك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

طريقة عمل خروف الأوزي:

المقادير:
الارز: ١ كوب أرز بسمتي.
اللحم:  قطعة فخذ غنم كبيرة بالعظم.
البصل: ٢ ثمرة بصل مقطعة أجزاء كبيرة.
الحبهان: ٦ فصوص.
الثوم: ٢ فص كبير.
القرنفل: ٥ حبات.
الفلفل الاسود: ٧ حبات.
ورق اللوري: ٣ ورقات كبيرة.
القرفة: ٣ اعواد.
الزعفران: ربع ملعقة صغيرة.
ماء الورد: ربع كوب.
السبع بهارات: ١ ملعقة صغيرة.
البيض: ٤ حبات بيض مسلوق.
للحشو:
الزبيب: ربع كوب زبيب منقوع في ماء ورد.
البصل:٣ ثمرات  مفرومة.
الحمص: ربع كوب حمص مسلوق.
حبهان بودر: ملعقة صغيرة.
عصير الليمون: ١ ملعقة صغيرة.
الزيت: ٢ ملعقة كبيرة زيت ذرة.
السكر: نصف ملعقة صغيرة.
الماء: ٤ ملاعق كبيرة.
المكسرات: الكمية حسب رغبة وتكون محمصة.
 

طريقة التحضير:


- في قدر كبير ضعي القليل من الزيت ثم اضيفي البصل والثوم واتركيه على النار حتى يذبل ثم ضعي اللحم فوق طبقة البصل حتى يتحمر.

- ضيفي البهارات والماء المغلي واتركيه حتى ينضج اللحم.


لتحضير الحشو:
- ضعي البصل في مقلاة مع الماء واتركي على نار هادئة حتى يجف الماء ويذبل البصل.
- أضيفي الزيت والبهارات والزبيب والحمص وقلبيهم جيدًا واتركيه على نار هادئة ثم اتركه جانبًا.
- بعد نضوج اللحم ضعي فوقه القليل من الزعفران وضعيه في الفرن تحت الشواية.
- لوني البيض المسلوق بقليل من صبغة الزعفران، ثم ضعيه في الزيت حتى يتحمر.
- في قدر اللحم ضعي القليل من الزيت والأرز ثم قومي بتقليب الخليط حتى يختلط الأرز مع الزيت.
- أضيفي مرق اللحم المصفى واتركيه على نار هادئة حتى نضج.
- ضعي خليط الزعفران على أحد جوانب الأرز ثم اتركيه على نار هادئة لمدة ١٥ دقيقة.
- في صينية كبيرة وزعي الأرز العادي والأرز بالزعفران ثم الحشو وزينيه بالمكسرات والبيض وشرائح الليمون الفلفل.

قوزي المطبخ الخليجي عيد الأضحى اللحوم العيد تناول لحوم

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وائل لطفي

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