أحمد حسن راؤول يعلن موعد طرح أغنية نوال الزغبى «ارقص»

أعلن الشاعر أحمد حسن راؤول اقتراب طرح أغنية “أرقص” التي تعاون فيها مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي.

وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك وسط حالة ترقب شديدة من قبل متابعي النجمة اللبنانية .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلاً: "كليب نوال الزغبي أرقص، بكرة الساعة ١٢ م بتوقيت القاهرة، ١ م بتوقيت بيروت، وهي من كلماتي: أحمد حسن راؤول، وألحان: ألفريد الأسعد، وتوزيع: روبير الأسعد، وميكس وماسترينغ: نور الأسعد".

الأغنية من المرجح أن تطلقها نوال الزغبي على طريقة الفيديو كليب وهو العمل الذي سيكون بمثابة انطلاقة أول أعمالها الغنائية الصيفية والتي ستكون بداية لأعمال جديدة.