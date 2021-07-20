الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

38 ألف إصابة جديدة بكورونا فى إندونيسيا

كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 38 ألفًا و325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة منذ بداية تفشي الوباء في البلاد إلى مليونين و950 ألفا و58 حالة.

وأظهرت بيانات فرقة العمل المعنية بأزمة "كوفيد-19" في البلاد كذلك تسجيل 1280 حالة وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عنه إلى 76 ألفا و200 حالة وفاة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

كما أشارت البيانات الرسمية إلى تسجيل 29 ألفًا و791 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى مليونين و323 ألفًا و666 شخصا، فيما لا تزال هناك 550 ألفًا و192 حالة نشطة.

يذكر أن إندونيسيا سجلت أعلى عدد من حالات الإصابة بكورونا والوفيات الناجمة عنه في جنوب شرق آسيا.

 

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 190.8 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.64 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 190 مليونا و890 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و95 ألف حالة.

كورونا حول العالم

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وائل لطفي

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