الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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طريقة عمل الكوارع بوصفة الشيف شربيني

فتة كوارع
فتة كوارع

استقبل المصريون اليوم، عيد الأضحى، بفرحة عارمة، وأجواء عائلية دافئة، بعد صلاة العيد، فإن الكثير من البيوت المصرية تفضل عمل أشهى الوصفات من اللحوم وغيرها من "حلوى" الجاموس والأبقار، ولهذا نقدم لكم فى السطور التالية طريقة عمل الكوارع على طريقة الشيف شربيني.

 

طريقة عمل الكوارع.. مقادير الفتة 

 

  • كوارع 
  • أرز 
  • بصل 
  • جزر 
  • كرفس 
  • حبهان 
  • ورق لورا 
  • قرنفل 
  • طماطم 
  • عيش محمص 
  • ثوم 
  • صلصة طماطم 
  • جوزة الطيب 
  • بهارات 
  • كمون 
  • ليمون 
  • خل 
  • مرقة 
  • ملح 
  • كزبرة خضراء 
  • سمـنة 
  • فلفل 
  •  

خطوات و طريقة عمل الكوارع

 

  • فى البداية ابدأ بوضع الأرز على النار مع الزبدة و ورق اللورا والحبهان والسمنة ومرقة وملح وفلفل.
  • ثم اترك الأرز على نار هادئة حتى ينضج.
  • قطع العيش مكعبات واقليها في زيت غزير ساخن حتى تحمر.
  • فى الخطوة التالية، قم بسلق الكوراع في ماء وملح وفلفل وجزر وكرفس وبصل وورق لورا وحبهان وقرنفل.
  • احضر  طاسة بها سمنة مع مكعب مرقة ثم اضيفي العيش المحمر ثم الأرز الناضج مع صلصة الطماطم وقطع الكوراع الناضجة قلبيهم جيدا.
  • جهز طبق للتقديم وضع به فتة الكوارع

 

تحضير الصلصة

 

افرم الطماطم جيدا في طاسة على النار، ثم ضع الزبدة مع الثوم المفروم حتى يصفر اضيف اليها عصير الطماطم، وحتى تستوى ضعها على الفتة.

 

 عمل الدقة

 

فى طاسة على النار، ضع زبدة مع ثوم مفروم وملح وفلفل وخل لتصبح دقة، ثم اضف صلصة طماطم والدقة على طبق الفتة ثم قدميه بالهنا.

 

معلومات هامة لمرضى الضغط عند تناول اللحوم فى عيد الأضحى

 

قالت خبيرة التغذية، جيهان الدمرداش، للدستور إنه من أهم العوامل الغذائية التي تؤثر على مرضى الضغط هو محتوى أملاح الصوديوم في الأغذية المختلفة، لهذا عليك معرفة التالي:

لحم البتلو : 51 ملليجرام من الصوديوم في كل 100 جرام من لحم البتلو. 

لحم الضأن : 71 ملليجرام من الصوديوم في كل 100 جرام من لحم الضأن. 

 

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بالتزامن مع عيد الأضحى.. طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة

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مش بس باللحمة.. طريقة عمل المندى بالفراخ

اللحم البقري : 51 ملليجرام من الصوديوم في كل 100 جرام من اللحم البقري.

وينصح بالابتعاد عن تناول "اللحمة الضاني" إلا اذا كانت مسلوقة ومنزوع منها الدهون كما يفضل الابتعاد عن شوربة الخاصة بها.

عيد الأضحى فتة كوارع العيد الشيف شربيني مرضى الضغط طريقة عمل الكوارع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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