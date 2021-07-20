الأنبا مرقس يترأس اجتماع كهنة شبرا الخيمة لبحث الأمور الرعوية

عقد بإيبارشية شبرا الخيمة، اجتماع الآباء كهنة الإيبارشية، في كنيسة الشهيد مار جرجس مقر المطرانية.

وألقى نيافة الأنبا مرقس مطران الإيبارشية خلال الاجتماع كلمة روحية بعنوان "الأب الكاهن والشبع الروحي".

جدير بالذكر، أن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، تلقى الجرعة الثانية من المصل الخاص بفيروس كورونا، ولذلك فى إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

وحث الأنبا مرقس، المواطنين على الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح، حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع، في ظل ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الأطقم الطبية خلال هذه المرحلة على جبهتي رعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين.

وتقدم مطران شبرا الخيمة وتوابعها بالشكر والتقدير للأطقم الطبية جميعًا على جهودهم المبذولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وكانت لجنة إدارة الأزمات بمطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، أصدرت مجموعة من القرارات الخاصة بالفترة القادمة حتي 5 مايو الماضي برئاسة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، والتي تضمنت تعليق كافة الاجتماعات والأنشطة الكنيسة، كما تصلي القداسات بنظام الحجز المسبق ويراعي الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية، والحضور بنظام الحجز وبواقع فردين في كل ديسك، وأن تلتزم كل كنيسة بحضور شعب منطقة خدمتها فقط، كما أنه غير مسموح الدخول بدون حجز حتي وإن كان العدد المسموح بحضوره غير مكتمل.

وتضمنت القرارات أيضًا أنه يسمح الكنائس التي بها أكثر من مذبح عمل أكثر من قداس بمراعاة الشروط السابقة وبفاصل زمني ساعة بين كل قداس، ويلتزم الشعب بالانصراف عقب القداس مباشرة، واستمرار تعليق الإفتقاد والخدمات الخارجية، وتعليق صلوات الثالث والحميم بالكنيسة، ويصلي قداس تذكار الأربعين بحضور الأسرة فقط بحد أقصي 10 أفراد دون توزيع التذكارات وكذا السلامات، ويعمل بهذه القرارات اعتبارًا من تاريخه حتى 5 مايو 2021.