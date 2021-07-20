اندلاع حريق فى منطقة حشائش وقطعة أرض فضاء ببنى سويف

اندلع حريق في منطقة حشائش وقطعة أرض فضاء قرب مدخل قرية كفر أبو شهبة التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، منذ قليل، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه وإخماده، بالتعاون مع الأهالي ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارُا من مأمور مركز شرطة إهناسيا يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب حريق في منطقة للحشائش بكفر أبو شهبة وجارٍ إرسال سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

ووجه مدير أمن بني سويف بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية بمركز إهناسيا على رأس سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وسرعة إخماده، وإخطار الجهات ذات الصلة من إسعاف لتوجيهها إلى مكان الحريق في حال وجود إصابات.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس سيارات من الإطفاء بالتعاون مع مركز شرطة إهناسيا، إلى مكان الحريق في محاولة للسيطرة عليه وإخماده.

وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده وبيان سبب نشوبه من قبل رجال المباحث والمعمل الجنائي بمديرية امن بني سويف.

وفى سياق منفصل أقدم زوج على قتل زوجته بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، ليلة عيد الأضحى المبارك، بطعنها بآلة حادة في صدرها أثناء تواجدها في أحد المحلات التجارية التي تعمل بها، ثم أقدم على الإنتحار بقطع شرايين يده في محاولة للتخلص من حياته، بسبب خلافات الزوجية بينهما، وعلمه بنية زوجته رفع قضية خُلع عليه، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، ونقل الزوج في حالة حرجة إلى المستشفى ذاتها في محاولة لإسعافه، وتعيين حراسة مشددة من الشرطة عليه.

كان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، قد تلقى إخطارُا من مأمور مركز شرطة إهناسيا بورود بلاغ بإقدام زوج على طعن زوجته بالة حادة " سكين" في صدرها ما أودى بحياتها، ونقلها جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وإقدام الزوج على قطع شرايين يده في محاولة للإنتحار للتخلص من حياته، ونقل الزوج لتلقي الاسعافات الأولية.

ودلت التحريات الاولية ان الزوجة تدعى " شادية . م " من مدينة اهناسيا وزوجها يدعى "محمود .م . س "وان سيارة اسعاف قامت بنقل الزوجة الى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، والزوج الى نفس المستشفى لاجراء جراحة عاجلة له.

تحرر محضر بالوقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، ووجه مدير امن بني سويف بتوفير حراسة أمنية مشددة على غرفة الزوج.