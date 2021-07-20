الثلاثاء 20 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تواصل صرف الدعم النقدى «تكافل وكرامة».. اليوم

تكافل و كرامة
تكافل و كرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار صرف الدعم النقدي تكافل ومن تخلف عن صرف كرامة بما يضم حوالي 3.8 أسرة مستفيدة، اليوم الثلاثاء، من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أن موازنة الدعم النقدي ارتفعت إلى 19 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2021 - 2022.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت وزارة التضامن، أنه يمكن الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021 من خلال الرابط الالكتروني https://tk.moss.gov.eg/.

كما يمكن التواصل على الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680 أو على البريد الإلكتروني للاستقبال  والرد على شكاوى تكافل وكرامة. 

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لابد من تحميل البيانات الآتية على الموقع الإلكتروني:
-المحافظة، الإدارة الاجتماعية، والوحدة الاجتماعية المسجل بها. 
-الرقم القومي، اسم المواطن، رقم بطاقة تكافل وكرامة.
-نوع البطاقات. 
-حالة البطاقة.

اما عن إجراءات الاشتراك فى برنامج الدعم النقدي، أشارت وزارة التضامن إلى ضرورة: 

-التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم بالمستندات المطلوبة.

-صورة بطاقة سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 فأكثر.

-صورة قسيمة الزواج أو الطلاق.

-صور شهادة الميلاد لجميع  أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

-صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها مكتب التموين إن وجدت.
-قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

-كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى خالة المرض الكزمن والإعاقة. 
-صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

مساعدات فيروس كورونا الرقم القومى برنامج تكافل وكرامة بطاقة التموين وزارة التضامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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