الثلاثاء 20 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

من بينهم أطفال..  إصابة 6 أشخاص فى حادث سير بمطروح

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة بموتوسيكل

أصيب 6 أشخاص، الاثنين، في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل في الكيلو 5 بمدينة مرسي مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلي مستشفي مطروح العام. 

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم: أسماء عبدالقادر رمضان، 14 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سجدة عبدالقادر رمضان عامين، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسنت عبدالقادر رمضان، 12 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب محمد عبدالقادر رمضان، 6 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، روية عبدالقادر رمضان 4 سنوات مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد منيسي محمد، 33 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني".

حادث تصادم سيارات الإسعاف مستشفى مطروح العام اصابة 6 اشخاص مطروح

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وائل لطفي

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