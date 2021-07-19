الثلاثاء 20 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الطباخ»: شباب البرنامج الرئاسى له الفضل في عرض «حياة كريمة» على السيسي

عضو  اللجنة المنظمة
عضو  اللجنة المنظمة للمؤتمر الأول لحياة كريمه

قال عبدالرحمن الطباخ عضو البرنامج الرئاسي، عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، إنه بعد إطلاق مبادرة “حياة كريمة” في مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية خلال عام ٢٠١٩ اتجهت جهود الدولة إلى القري المستهدفة وهي الأكثر احتياجا.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يفتتح مشروعات إلا بعد البدء الفعلي في الأعمال،  وليس مجرد لوحة شرف رخامية وقص للشريط، مؤكدا أن السيسي أخذ الأمر بأقصى درجات الاهتمام وأظهرت كلمته خلال المؤتمر أنه على دراية كاملة بكل ما يخص أبعد وأفقر القري وكانت تعليماته وتوجيهاته للحكومة والأجهزة بشكل واضح وصريح أن يتم التطوير الكامل لها.

وأكد الطباخ أنه بالفعل تكاتفت الجهود وانطلقت الجهات التنفيذية والمجتمعية في تنفيذ خطتها لتطوير القري التي تحولت إلى مشروع قومي، لافتا إلى أن بعد أن كان المشروع يستهدف تطوير 1000 قرية تحول إلى تطوير شامل لـ 4500 أخرى في 51 مركزا بـ 20 محافظة، بالتوازي مع المشروع القومي لتبطين الترع ومشروعات تحلية المياه.

وأوضح أن المشروع حياة كريمة منذ انطلاقة اعتمد على شباب البرنامج الرئاسى الذي يعود له الفضل في عرض المشروع على الرئيس السيسي والذي تبناه وشمله برعايته وأصبح متابعا له بشكل شخصي لحظه بلحظة ويضعه في قمة أولويات الدولة لتأثيره المباشر في تغير حياة الأهالي.

عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية مؤتمر الشباب شباب البرنامج الرئاسي حياة كريمه

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