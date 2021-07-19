الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة السعودية»: حالة الحجاج مطمئنة.. ولم نرصد أمراضًا وبائية

الحج
الحج

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمر صحفي للحج اليوم الإثنين، أنه لم يتم رصد أي أمراض وبائية بين الحجاج، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية، إنه تم رصد عدة محاولات للدخول لمشعر عرفات من قبل مخالفين وتم ضبطهم، مضيفًا: "نواصل مهامنا في إدارة التنظيم وفق ما تم الاستعداد له".

وفي السياق ذاته، أكد وزير الداخلية السعودي، أن الجهود التي تبذلها  القطاعات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة بموسم حج هذا العام، تسهم في تحقيق مستويات الأمن والسلامة المستهدفة لحماية حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم الاستثنائي الذي يشهد فيه العالم استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا.

من جانبه، أكد متحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة الحج والعمرة في ظل جائحة كورونا.

واستقر حجاج بيت الله الحرام، في مشعر مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات، حيث أدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدأوا في التقاط الجمار، وسيبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي" .

وتعدّ هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم .

وشهد انتقال حجاج بيت الله الحرام سهولة وسلاسة في الحركة عبر الحافلات بالنقل الترددي، بمتابعة القوات الأمنية بمختلف قطاعاتها، الذين يهبّون إلى مساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم .

وتابعت بعثة وكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة تحركات قوافل حجاج بيت الله الحرام التي اتسمت بالانسيابية عبر حافلات النقل الترددي.

الصحة السعودية السعودية الحج الحجاج المتحدث الرسمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

اتحاد شباب الجمهورية.. هل يستوعب الجميع؟

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

الحكومة تنفى انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات بمحطات الوقود

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

وقفة عرفات.. موعد آذان المغرب اليوم الإثنين وفضل دعاء يوم عرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه