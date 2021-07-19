«الصحة السعودية»: حالة الحجاج مطمئنة.. ولم نرصد أمراضًا وبائية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمر صحفي للحج اليوم الإثنين، أنه لم يتم رصد أي أمراض وبائية بين الحجاج، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية، إنه تم رصد عدة محاولات للدخول لمشعر عرفات من قبل مخالفين وتم ضبطهم، مضيفًا: "نواصل مهامنا في إدارة التنظيم وفق ما تم الاستعداد له".

وفي السياق ذاته، أكد وزير الداخلية السعودي، أن الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة بموسم حج هذا العام، تسهم في تحقيق مستويات الأمن والسلامة المستهدفة لحماية حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم الاستثنائي الذي يشهد فيه العالم استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا.

من جانبه، أكد متحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة الحج والعمرة في ظل جائحة كورونا.

واستقر حجاج بيت الله الحرام، في مشعر مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات، حيث أدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدأوا في التقاط الجمار، وسيبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي" .

وتعدّ هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم .

وشهد انتقال حجاج بيت الله الحرام سهولة وسلاسة في الحركة عبر الحافلات بالنقل الترددي، بمتابعة القوات الأمنية بمختلف قطاعاتها، الذين يهبّون إلى مساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم .

وتابعت بعثة وكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة تحركات قوافل حجاج بيت الله الحرام التي اتسمت بالانسيابية عبر حافلات النقل الترددي.