الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات مقطع فيديو لمسن يتهم نجله بالاعتداء عليه بالضرب في الهرم

مسن
مسن

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر شخص مُسن من نجله، مدعياً تعديه عليه بالضرب وإحداث إصابته وصدور حكم قضائى نهائى ضده، ومؤخراً احتجزه بغرفة سكنيه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة عن تحديد شخصية المعنيين بمقطع الفيديو، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل إقامة المذكورين، وتم التقابل مع الشاكي، وتبين عدم احتجازه، وبسؤاله قرر تضرره من نجله لتعديه عليه بالضرب وإساءة معاملته، وأن المشكو في حقه حصل ضده على حكم قضائى فى قضية، وعارض فى الحكم الصادر ضده لجلسة 4/9/2021 .

باستدعاء المشكو في حقه، قرر بوجود خلافات بينه وبين والده عقب وفاة والدته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

مقطع فيديو م سن نجلة تعديه عليه بالضرب مديرية أمن الجيزة حكم قضائى قسم شرطة الاهرام

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