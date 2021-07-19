الإثنين 19 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

وجهات سياحية في مدينة دهب لقضاء عطلة العيد

دهب
دهب

في عطلة عيد الأضحى  وفي ظل أنتشار فيروس كورونا يبحث الكثير عن وجهات سياحية  مثالية تغنيك عن السفر لأى دولة أجنبية، وخاصة إذا كنت تبحث عن وجهة ذات طبيعة خلابة نقترح عليك مدينة دهب الساحرة، وترصد “الدستور” في السطور التالية أبرز المعالم السياحية لمدينة دهب الخلابة:

محمية نبق
تقع محة نبق بين مدينة شرم الشيخ ومدينة دهب وهى منطقة جاذبة للسياح من هواة الغوص والسفارى ومشاهدة الطيور والحيوانات البرية، وتلك المحمية ذات طبيعة صحراوية جبلية يمكنك أن تشاهد عند زيارتك للمحمية الحيوانات البرية مثل الغزلان والثعالب والإبل النوبى.

محمية ابو جالوم
وهى تدعى بوادى الرساسة وتقع أيضا على خليج العقبة وبها ميزة خاصة رائعة وهى تقارب الجبال مع الشاطئ وهذا يجعل المنظر مذهل. واشتهرت المحمية بوجود الشعاب المرجانية والاسماك الملونة والحشائش البحرية والطيور والنباتات البرية.

البلو هول
لمحبى المغامرة وعشاق الغوص، مغامرة رهيبة قد ننصحك أن لا تُقبل عليها لحدوث حالات وفاة متعددة أثناء المغامرة فلقد اطلق على هذة المنطقة اسم مقبرة الغواصين والان اليك معلومات عن تلك المنطقة، وهذة المنطقة تحتوى على المرجان والشعاب المرجانية الساحرة ومختلف أنواع الاسماك والكثير من السحر والإثارة ولكن سنحذرك كثيرًا قبل الإقدام على هذة المغامرة.
 

منطقة اللاجونا 
هى الشاطئ الرملى الوحيد بالمدينة ويمثل عامل جذب رهيب للغواصين لما تحتويه المياه فى هذه المنطقة على الكنوز الثمينة والمناظر الرائعة الخلابة تحت الماء وأيضا تحتوى هذة المنطقة على عدد محدود من الفنادق ومراكز الغوص.

جزيرة كورال 
توجد بالقرب من الحدود الفلسطينية وكان بها قلعة قد شيدها الصلبيون أيام الحروب الصليبية مازالت بقايا القلعة موجودة حتى الآن يمكنك زيارة هذا المكان ومشاهدتها.

منطقة المسبط 
تمتد هذة المنطقة من شارع الفنار وحتى خليج مسبط وهى تعتبر المنطقة التجارية الرئيسية فى مدينة دهب وبها مجموعة كبيرة من الفنادق والكافيتريات والمحلات ونوادى الغوص.

ايل جاردن 
تمثل لوحة فنية رائعة ومتعة فائقة لمحبى الغوص وتقع فى الشمال من مدينة دهب وتحتوى على اسراب لاحصر لها من الأسماك الملونة التى تغطى قاع البحر وسط كتل من الشعاب المرجانية الرائعة.

منطقة المليل 
تحتوى هذة المنطقة على بعض الفنادق الصغيرة وتقع على الساحل الموازى لذهب.

عيد الأضحى إجازة عيد الإضحى 2021 عطلة العيد فيروس كورونا السفر

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