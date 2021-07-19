الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من هو الفنان محمد السعدني صاحب شائعة الوفاة ليلا؟

محمد السعدني
محمد السعدني

تصدر اسم الفنان الشاب محمد السعدني قائمة الأكثر رواجاً عبر منصات التواصل الاجتماعي على إثر خبر نشرته الفنانة وفاء عامر عن وفاة رجل الأعمال محمد السعدني، حيث ظن البعض أن الفقيد هو الفنان محمد السعدني.

ونشر الفنان محمد السعدني فيديو بخاصية البث المباشر عبر حسابه الرسمي ليطمئن جمهوره ومحبيه، وكتب "أنا الحمدلله كويس وزي الفل وما زلت على قيد الحياة الحمدلله ودي إشاعة وكل سنة وأنتم طيبين".

وترصد “الدستور” في السطور التالية أبرز معلومات عن الفنان محمد السعدني:

1. كانت أول أعماله الفنية فيلم "الناظر" عام 2000، وقدم دور الطالب سامي بمدرسة الثانوية العامة.

٢- توالت عليه الأعمال السينمائية منها “ملك وكتابة، مطب صناعي، ماتيجي نرقص، جعلتني مجرماً، قص ولصق”.

٣- قدم عددا من المسلسلات الكوميدية من “عبودة ماركة مسجلة، خاتم سليمان، عريس دليفري”.

٤- قدم مجموعة من السيت كوم منها “6 ميدان التحرير، حواكة بوت، الباب في الباب”.

٥- شارك في رمضان الماضي بمسلسلي “فارس بلا جواز” مع الفنان مصطفى قمر، ولاد ناس مع الفنانة رانيا فريد شوقي.

٦- كشف كيف التقى ابنة الفنان سيد رجب، ومراحل تعارفهما معًا والتي انتهت بالزواج، لافتًا إلى أنه لم يكن يعلم كونها ابنة  رجب وتقابلا عن طريق الصدفة عام 2009، حيث كانا يعملان معًا في الإخراج، موضحًا أنه لم يكتشف أنه والدها إلا بعدما أصبحا صديقين.

 

الثانوية جمهور مسلسلات رمضان وفاة

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