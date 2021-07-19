الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

227 ألفًا و522 حالة.. إجمالى إصابات كورونا فى أرمينيا

كورونا في أرمينيا
كورونا في أرمينيا

ذكرت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الإثنين، أن إجمالي الإصابات في البلاد قد ارتفع إلى 227 ألفًا و522 حالة، وذلك بعد تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة حسبما أوردت وكالة أنباء “أرمنبرس” الأرمينية، أن 96 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 218 ألفًا و427 حالة.

وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا لتبلغ حصيلة الوفيات 4 آلاف و569 وفاة بينما يتلقى 3414 شخصا العلاج من الفيروس في المستشفيات.

 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

و أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 190.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و254285.

و تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة و الأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وزارة الصحة الأرمينية الصحة الارمينية كورونا كوفيد اللقاحات

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وائل لطفي

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