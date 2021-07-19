الدفاع الروسية: نجاح اختبار صاروخ «تسيركون» الفرط صوتى

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" نجحت في اختبار صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي على هدف أرض، مشيرة إلى أن الصاروخ أصاب الهدف بشكل مباشر على مسافة تزيد على 350 كيلومترًا.

وأضافت الوزراة ـ في بيان لها اليوم الاثنين - أن عملية إطلاق صاروخ "تسيركون" تمت من البحر الأبيض شمال روسيا على هدف يقع على ساحل بحر بارنتس .. مؤكدة أنه تم التأكد خلال الاختبار من الخصائص التكتيكية والفنية لصاروخ "تسيركون"، حيث وصلت سرعة التحليق حوالي سبعة "ماخ"، ومن المخطط تجهيز غواصات وسفن البحرية الروسية بهذه الصواريخ .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في يونيو الماضي أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "سارمات"، وصاروخ "تسيركون" الفرط صوتي، ومنظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس – 500 بروميثيوس" ستستخدم قريبا في المناوبات القتالية.

واختبرت روسيا صاروخ "تسيركون" للمرة الأولى في أكتوبر 2020 من على متن الفرقاطة "أميرال جورشكوف"، ويعتبر صاروخ "تسيركون" الروسي أول صاروخ "كروز" مجنح فرط صوتي في العالم يطلق من البحر، وتبلغ سرعته 8-9 (ماخ)، ما يعادل نحو 10 آلاف كيلومتر في الساعة.

وفي سياق متصل، أعلن أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، أن توريدات صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية إلى الجيش الروسي ستبدأ في عام 2022.



وقال نائب الوزير في تصريح لصحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، إن "تجارب أنظمة الصواريخ المزودة بصاروخ "تسيركون" المجنح تجري بنجاح".



وأوضح أنه "في عام 2020 تمت عدة عمليات إطلاق ناجحة لصواريخ تسيركون من متن فرقاطة الأميرال غورشكوف، وستبدأ التوريدات اعتبارا من عام 2022".



وأشار كذلك إلى استمرار مشتريات الصواريخ المجنحة المضادة للسفن من أنظمة "أونيكس" وصواريخ "كاليبر" المجنحة المطلقة من السفن.



يذكر أن صاروخ "تسيركون" قادر على إصابة أهداف بحرية وبرية على مدى أكثر من ألف كيلومتر، وتصل سرعته إلى 9 ماخ. وبدأت تجارب الصاروخ في عام 2015.