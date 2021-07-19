حملت سفاحاً من شاب يصغرها بـ15 عاماً فتخلّصت من طفلها بطريقة بشعة

أمرت جهات التحقيق بحبس أرملة تخلصت من طفلها حديث الولادة داخل عيادة بالبدرشين في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بسحب عينة من جثة الطفل وعينة من المتهمة وذلك لمضاهاة الـDNA.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، ملابسات تخلص أرملة من طفلها داخل حمام عيادة نساء وتوليد في البدرشين.

وتبين من التحريات، أن السيدة أرملة في العقد الرابع من العمر، وأنها حملت طفل سفاحا من شاب يصغرها بأكثر من 15 عاما خلال علاقة محرمة بينهما.

وكشفت كاميرات المراقبة، دخول السيدة الأرملة عيادة النساء والتوليد، ومكوثها بداخلها قرابة ساعة ثم المغادرة سريعا، وتبين من أقوال الطبيبة بأنها لم ترها من قبل.

كما كشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن السيدة حضرت إلى العيادة ودخلت الحمام وقامت بوضع جنينها، ثم قررت التخلص من الجنين عن طريق كتم أنفاسه داخل الحمام، وما أن تأكدت أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، غادرت العيادة تاركة الطفل جثة هامدة داخل الحمام.

وتلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغاً من طبيبة نساء وتوليد في مدينة البدرشين جنوب الجيزة، بالعثور على جثة هامدة لطفل حديث الولادة داخل حمام العيادة.

وعلى الفور وجه اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وباشرت فرق المباحث جهودها حيث تم التحفظ على كاميرات المراقبة، وبمراجعتها تبين أن سيدة أربعينية دخلت إلى العيادة وظلت بها أقل من ساعة ثم غادرت مرة أخرى.

وبسؤال الطبيبة تبين أنها ليست إحدى مريضاتها، وأنها رأتها للمرة الأولى من خلال الكاميرات.

وعقب تحديد هوية المتهمة، تمكنت فرق المباحث بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة من ضبطها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الجريمة، حيث شرحت أنها على علاقة غير مشروعة بشاب عشريني، وأنها حملت منه طفلاً وعندما فشلت في إجهاضه، نشبت بينهما خلافات وتركها الشاب طالباً منها التخلص من الطفل بأي شكل، فقررت وضعه وكتم أنفاسه حتى الموت داخل حمام العيادة.

وشرحت التحريات أن السيدة في العقد الرابع من عمرها أرملة وعلى علاقة بشاب يصغرها بأكثر من 15 عاماً، وأنها حملت منه طفل سفاحاً، فقررت التخلص منه في عيادة الطبيبة.

وتحرر المحضر اللازم، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة الطفل عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.