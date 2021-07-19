الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، مؤكدة أنه يعد إضافة لمسيرة العمل التنموي الشبابي، الذى تحتاجه مصر على الدوام.

 

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر بجمهوريتها القادمة، ستكون بحاجة دائماً إلى كل جهد وطنى دؤوب، ومخلص يستهدف رفعة الوطن، وتحقيق هدفه في التنمية الشاملة التي رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة حياة كريمة الذى يعد بداية لتأسيس مجتمع ناهض، ومتماسك يؤسس لجمهورية جديدة رائدة وفاعلة.

 

 

وكان قد أعلنت عدة كيانات ومبادرات شبابية انضمامها للكيان الجديد «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة»، والذي جرى الإعلان عنه في فعاليات احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وتقدم كيان شباب مصر بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته لحضور المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة».

 

كما وجه كيان «شباب مصر» الشكر إلى شباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومسئولي حياة كريمة على حسن التنظيم وحسن العرض للمادة الفيلمية عن فعاليات مؤسسة حياة كريمة خلال عامين.

 

وأعلن كيان «شباب مصر» تأييده وبشدة فكرة الكيان الجديد، وهو " اتحاد شباب الجمهورية الجديدة"، معلنا إنضمامه إلى الكيان الجديد، متعهدا بأن يبذل قصارى جهده لتحقيق أهدافه، ورفعة وعلو مكانة هذا الكيان العظيم.

 

وتقدم تحالف شباب 30 يونيو، ومؤسسة بكرة لينا، وشباب يلا سيسي، ومبادرة السياسي الشاب، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوتهم لحضور المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة»، معلنين انضمامهم إلى «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة» في بيان رسمي.

 

ووجهوا الشكر لشباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومسؤولي «حياة كريمة» على التنظيم الرائع وحسن العرض للمادة الفيلمية عن فاعليات مؤسسة «حياة كريمة» خلال عامين.

 

ويهدف اتحاد شباب الجمهورية الجديدة إلى إشراك الخبرات العلمية من الفـئات الشبابـية فى العمل الوطني فــي مختلـف التخصصـات على مـسـتـوى الـجـمـهـوريـة بشكل مركزي، وتـنمـية الـقـدرات الشـبـابـيـة من خلال إتاحة المزيد من فرص المشاركة في الحـياة المجتمعـية وتـوفـير الـفـرص الـتـدريــبـيـة والمنح التعليمية، وزيادة الوعي الوطني من خلال تمكين الشباب لـتـحـمـل الـمـسـئـولية الوطـنيـة تـجـاه الـدولة والمجتمع.

 

كما يهدف إلى توسيع نطاق الشراكات مــع كــافـة الــجــهـات الـحـكـومـية والخـاصـة لدعم الكوادر وتمكيـن الــكــوادر الــشــبـابـيـة ذات الـخـبـرات الـعلمية والعملية، و دعم الحراك المجتمعي الشبابي من خلال توظيف بالقوى الشبابية في عمل مؤسسي منظم، و تخطيط وتـنفـيـذ وتنسيق أنـشطة مجتمعية وطنية لتنمية قـدرات الــشـــبـاب على مـستوى المحـافـظات والاستفادة المـثلـى مـن القدرات الإبداعية.

 

 ويهدف أيضًا إلى زيادة الوعي الشبابي بالـقضـايا الــوطــنـيـة ودعم سياسة الحوار المجتمعي البناء و دعم مفهوم العمل السـياسـي المعني بالقضايا الوطـنيـة، ودعـم و تنفـيذ الخـطط التـنـمـوية المجتمعية وإرساء قواعد الـعـمـل التطوعي من خلال إتاحة الفرص للكوادر الشبابية للمشاركة الفعالة.

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