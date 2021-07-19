صحة الفيوم ترفع درجة الاستعدادات القصوى استعدادا للعيد

أعلن الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى إستعدادا لموسم الأعياد والإجازات ووضع الخطط الوقائية والطوارئ وايضا استعدادات هيئة الإسعاف، وعمل غرفة لمراقبة الأغذية استعدادا لعيد الأضحى المبارك وتكثيف المرور على المنشآت السياحية والمطاعم والمحلات لمتابعة الاشتراطات الصحية وتطبيق الاجراءات الاحترازية وكذلك توفير جميع الأمصال واللقاحات بجميع المستشفيات، وكذالك التنبية على تواجد مديري المستشفيات والادارات وعمل جدول مناوبات للمديرين وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية ومراجعة جداول النوباتجيات وتكثيف المرور الدوري من مديري الإدارات الفنية على جميع المستشفيات.

وكشف الدكتور هاني همام مدير مرفق إسعاف الفيوم، لـ"الدستور"عن الانتهاء من إستعدادات المرفق للعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بتجهيز 77 سيارة، تغطي جميع أنحاء المركز، منهم 24سيارة تمركز رئيسي داخل المدينة وبمداخل ومخارج المحافظة لتأمين صلاة العيد فى المساجد المختلفة، والطرق الرابطة بين المدن وكذالك الطرق الرابطة مع محافظة الفيوم لضمان تمشيط الطرق الصحراوية، وكذالك تأمين الحدائق العامة والميادين، وأماكن التجمعات.

وأضاف مدير مرفق إسعاف الفيوم أنه جرى تجهيز 15 سيارة منقسمة على 11 وحدة لتغطي مركز طامية، وتجهيز 10 سيارات منقسمة على 7 وحدات لتغطي مركز سنورس، و7 سيارات لمركز أبشواي، و13 سيارة منقسمة على 10 وحدات بمركز إطسا ، و8 سيارات لمركز يوسف الصديق من ضمنهما سيارات لتأمين الشواطئ ببحيرة قارون وشلالات الريان طوال أيام عيد الأضحى.

وأكد همام على إنتشار السيارات في المناطق الحيوية مما يجعلها سريعة الوصول لأي مكان، وجاهزية كل السيارات وتوافر كل مستلزمات الإسعافات بها، وكذلك ضمان وجود مسعفين بكل سيارة، ومنع الإجازات طوال أيام العيد، مؤكدا أن هناك فريق من المسعفين مدربين على أعلى مستوى وذات كفاءة في الطوارئ .

وفي سياق متصل أصدر اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم تكليفات لإدارة البحث الجنائى ومأمورى الأقسام والمراكز الشرطية بتشديد الأمن والحراسة والخدمات السرية والنظامية على المساجد ودور العبادة والميادين العامة المقرر إقامة صلاة العيد بها لمنع ما يعكر صفو الاحتفال بالعيد وسلامة المواطنين، كما أكد على تكثيف المرور على المتنزهات العامة لضبط كل ما يخالف الآداب العامة وجرائم السرقات والنشل والنصب والمشاجرات.



فيما أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم خلال لقائه برؤساء المدن ووكلاء الوزارء بالمتابعة المستمرة خلال أيام عيد الأضحي المبارك ، ورفع حالة الطوارئ وعمل غرفة عمليات بالديوان العامة لمتابعة سير العمل والمرور علي المنشئات، وكذالك تكثيف المتابعة الحية وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وملاحقة المخالفين بعدم إتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة سواء في المطاعم والمحال التجارية والمستشفيات.