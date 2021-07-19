2000 مسجد على مستوى قرى ومراكز الفيوم لأداء صلاة العيد

قال الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف في الفيوم، إن صلاة عيد الأضحي المبارك في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء والصحة لمجابهة فيروس كورونا ستكون لأول مرة بدون ساحات خارجية لعيد الأضحي، وذلك منعا للتزاحم وحفاظا على الأرواح وصحة المواطنين والحد من التجمعات.

وكشف وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صلاة عيد الأضحي المبارك لهذا العام ستكون في جميع المساجد التي يؤدى فيها صلاة الجمعة والتي تبلغ نحو 2000 مسجد على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، وذلك في محاولة للتوسع لتخفيف الضغط على المساجد لفتح مساحات أكثر ومتنفس أمام المصلين.

وأضاف أنه كلف مديري الإدارات بالمرور على المساجد لتحقيق التباعد الاجتماعي والتشديد والمتابعة الميدانية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وأهمها المصلي الشخصي والكمامة ولا تزيد خطبة العيد عن 10 دقائق.

وأضاف "أبو حبيب" أنه جارٍ العمل على تطهير وتعقيم المساجد، تحت إشراف قيادات المديرية والإدارات الفرعية مع التنبيه على الأئمة بالتزام مساجدهم وقيادة التكبير قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلق المساجد بعد الصلاة بعشر دقائق، كما تم تكليف غرفة العمليات بقيادة مدير الدعوة والمتابعة؛ لمتابعة المستجدات ساعة بساعة حتى الانتهاء من صلاة العيد، والتواصل مع جميع الإدارات الفرعية.

وفي سياق متصل، أعلن وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم عن أن ملف صكوك الأضحية حقق مراكز متقدمة على الجمهورية بالمركز السادس، وتم تكريم المديرية على جهودها في تجميع صكوك الأضاحي التي خصصت للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقين وحصيلة مرتفعة لمبيعات صكوك أضاحي الأوقاف لهذا العام 1442هـ لمديرية الأوقاف.

وتوجه "أبو حبيب"، بالشكر لمديري الإدارات على عملهم بروح الفريق وجهودهم في جمع صكوك الأضاحي التي تشهد إقبالا غير مسبوق في الفيوم، آملًا في المزيد خلال الساعات القادمة.

جدير بالذكر أن 15 مديرية أوقاف، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد تجاوزت مبيعات العام الماضي في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف ومديريات الأوقاف، وهي: (الشرقية - البحيرة - الدقهلية - بني سويف - الفيوم - المنيا - المنوفية - كفر الشيخ - أسيوط - شمال سيناء - البحر الأحمر - السويس - قنا - جنوب سيناء - الوادي الجديد).