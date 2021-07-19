«حكايات شتوية».. مجموعة قصصية جديد للقاصة ثناء حسن عن الكتب خان

صدر حديثًا عن دار الكتب خان للنشر والتوزيع " حكايات شتوية" مجموعة قصصة للكاتبة ثناء حسن، وجاءت المجموعة في 70 صفحة من المقطع المتوسط.

تقول ثناء حسن لـ«الدستور»: «تأتي مجموعة حكايات شتوية عبر سبعين صفحة وعلى مدار ثلاثين قصة، وضعت نصب عيني الهم الإنساني ومعاناة الإنسان في كل مكان»

وتضيف: «تبدو لي "حكايات شتوية" كأنها لوحة واحدة كبيرة، لوحة ما بعد الكارثة، ثمة أشلاء، نتف من الحكايات، حوار يتردد في برودة الشتاء دون أن يمنح ذلك دفئًا لتلك الشخصيات الوحيدة التي تمر من بعيد في أرض الخراب».

وتتابع: «تخيل معي فتاة بملامح مرعوبة قدرها أن تأتي إلى مدينة غادرتها اشباحها، تتجول وحيدة من مكان إلى آخر، من قصة إلى أخرى، وسط صمت رهيب، وعلى ملامحها برودة الموتى، وسط أشلاء ودخان ترى قططًا سوداء تنسل بين الخرائب، ولا شيء سوى الصمت، حكايات شتوية: قصص قصيرة جدًا عن خطايا كبيرة جدًا».

وقالت: «ستجد في قصة «صغير» احلم معه بالحذاء الجديد وأبكي مع الأيتام، أشارك أبطال قصصي مخاوفهم وأحاول أن أبدد وحدتهم».

وتختتم الكاتبة المجموعة بسيرة ذاتية ساخرة فتقول: «كيف تكتب سيرة ذاتية بتكليف من الناشر؟ لدي ثلاثة قطط، ومجموعة قصصية يتيمة، وعدة قصائد مخبأة في درج ما، وفستان لم أرتده لأسباب قد لا تخص القارئ».

يذكر أن ثناء حسن قاصة وروائية.صدر لها ملكة الغجر مجموعة قصصية عن دار شرقيات ٢٠١٥، وحكايات شتوية الكتب خان للنشر والتوزيع ٢٠٢١.

تم ترجمة بعض قصصها للإنجليزية، وتم نشر العديد من القصص لي في الدوريات المصرية والعربية، كما تم عمل العديد من الدراسات النقدية.

وقدمت العديد من الدراسات النقدة حول أعمالها منها «دراسة نقدية عن مجموعة حكايات شتوية بقلم الدكتور دارين سعد أستاذ الأدب الفرنسي بلبنان والناقدة والشاعرة اللبنانية».