تحرير 17 محضر مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الأحد، حملاتها المكثفة على محلات الجزارة والأسواق بنطاق مركز ومدينة المنيا للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا بالمرور والمتابعة اليومية على الأسواق ومحلات الجزارة بالمركز والمدينة.

وقاد الدكتور أحمد رشاد سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة اليوم للرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة بقرى نزلة حسين والمنيا الجديدة والبرجاية، تم خلالها تحرير 17 محضر مخالفة متنوعة ما بين (6 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار ، 6 محاضر عدم وجود شهادات صحية ، 5 محاضر إحراز لحوم بإجمالي 25 كيلو جرام غير صالحة للاستخدام.

وشارك في الحملة إدارات الطب البيطري والتموين والصحة بمركز المنيا.

حملات رقابية علي محلات الجزارة بقري المنيا

حملات رقابية علي محلات الجزارة بقري المنيا

حملات رقابية علي محلات الجزارة بقري المنيا

حملات رقابية علي محلات الجزارة بقري المنيا

حملات رقابية علي محلات الجزارة بقري المنيا

حملات رقابية علي محلات الجزارة بقري المنيا

حملات رقابية علي محلات الجزارة بقري المنيا