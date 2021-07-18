المغرب يسجل 2144 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد، تسجيل 2144 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 2853 حالة أمس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 557632.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 16 وفاة جديدة، ارتفاعا من سبع حالات أمس، ليصل الإجمالي إلى 9450 وفاة.

وحصل المغرب اليوم على مليوني جرعة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني، كما من المتوقع أن يتسلم الأسبوع المقبل مليوني جرعة أخرى.

وأعلن المغرب مطلع هذا الشهر أنه سينتج خمسة ملايين جرعة شهريا من لقاح سينوفارم، بالشراكة مع المجموعة الصينية التي تنتج هذا اللقاح.