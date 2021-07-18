استعدادًا لعيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد وإلغاء الإجازات للأطقم الطبية بقنا

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية، استعداداً لعيد الأضحى المبارك من خلال مراجعة توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ والأكسجين والأمصال وأكياس الدم ومشتقاته بكميات كافية بالمستشفيات.

وتابع محافظ قنا أنه سيتم إلغاء الإجازات وبدل الراحات للأطقم الطبية والممرضين، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات والأقسام المعاونة خلال أيام العيد، وزيادة عدد الأسرة بالأقسام الداخلية لاستقبال حالات الطوارئ، والتأكد من جاهزية كافة الأدوات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والوحدات، وتفعيل كافة أشكال الرقابة وتكثيف المرور الدوري في فترة النوبتجية والسهر وتوفير عدد كافي من الأطقم الطبية.

وأضاف الداودي أن إدارة مراقبة الأغذية بقطاع الطب الوقائي بالمديرية قامت بتشكيل لجان من مفتشي الأغذية بكل مركز من مراكز المحافظة لتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، والتأكد من سلامتها والتأكد من استيفائها للشروط الصحية وسحب عينات من الأغذية والمشروبات المقدمة للجمهور، والتأكد من سلامتها واستيفاءها للاشتراطات الصحية اللازمة، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد 87 من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وكان قد وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لتطهير الأسواق والمحلات من السلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط الأسعار وحماية المواطنين من الأمراض، قبيل عيد الأضحى المبارك، شنت مديرية الطب البيطري بقنا بالتعاون مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية حملات تفتيشية موسعة على المحلات والمطاعم والثلاجات فى ٤ مراكز بالمحافظة هي (أبو تشت - فرشوط - دشنا - قنا).

أوضح الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري أن الحملات أسفرت عن ضبط ٩٤ كجم مصنعات لحوم مجمدة ولانشون منتهي الصلاحية، و٧٣ كجم دواجن مجمدة ومصنعات دواجن منتهية الصلاحية، ودواجن مذبوحة خارج المجازر المُرخص لها قانونا، بالإضافة إلي ضبط ٣٠ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، و ١٠ كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدا أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة.

وأضاف يوسف أن الحملات الرقابية مستمرة، ونستهدف من خلالها مراقبة الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائى سواء صحيا أو ماديا.