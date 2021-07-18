الإيرانيون يقصدون أرمينيا طلبا للقاح ضد فيروس كورونا

تهدد موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا في إيران تسبب فيها متحور "دلتا" سريع الانتشار بامتلاء المستشفيات بمرضى كوفيد- 19، مما يضطر الإيرانيين لزيارة أرمينيا المجاورة طلبا للقاح.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الإقبال على التطعيم بطيء في إيران وسط تشكيك واسع في جدوى اللقاحات المحلية.

وفي أرمينيا تتيح السلطات اللقاح بالمجان للأجانب فكانت تلك فرصة اغتنمها الإيرانيون الذين باتوا يخشون على صحتهم وقد سئموا الانتظار الطويل للحصول على اللقاح.

وأفادت وكالة "أ ب" بأن سعر الرحلات إلى أرمينيا لتلقي اللقاح ارتفع بعد زيادة الإقبال عليها.

وتكبدت إيران أعلى حصيلة وفيات بالفيروس في الشرق الأوسط، فيما تلقى أقل من 2 بالمائة من مواطنيها البالغ عددهم 84 مليونا جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.