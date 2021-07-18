شعراء «الواو والموال» يتألقون فى أمسية شعرية ببيت شعر الأقصر

نظم بيت الشعر بالأقصر، مساء أمس السبت، أمسية شعرية لشعراء فن الواو والنميم والموال، حيث استضاف فيها الشاعرين: حمادة الفارسي، وعبد الناصر أبو بكر.

وقدّم بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر الذي بدأ الأمسية مرحبًا الشعراء والحضور ومهنئًا الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ومعلنًا عن دورتين لبيت الشعر الأولى في فن الخط العربي والأخرى في تبسيط قواعد النحو والصرف، وانطلاق حلقات برنامجه الثقافي الجديد "كاتب وكتاب" الذي سيستضيف فيه لاحقًا الشاعر الأستاذ سعد عبد الرحمن لمناقشة كتابه الجديد.

بدأت الأمسية بالشاعر حمادة الفارسي من مواليد مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر والذي تنوعت قراءته الشعرية بين فن الواو والنميم والموال، ومنها:

أصول للقول كتير بيدى ناظم وواضع

عومت ف بحرو عوم ومنه شارب وراضع

فضل الله عليا العامل المتواضع

شيطان المعن قدامى ساجد وخاضع

***

فى طرق المعن شهد الجميع بعلامنا

لو بص بعنيه يرعب كتيبه غلامنا

فى اصل الهوا بنشوفو ميل قدامنا

وبعد الاحترام لــ ناس تعز كلامنا

***

تعبت مْن السكات البالى عقلى وْراسى

اتعدل القلم واتحط فوق كراسى

عارف ايه حقول فـْ نفسى واثق راسى

حافضح طبع ناس كان همهم اخراسى

***

لا جورا نجور لا جينا يوم زطلنا

بنراعى الضعيف وعليه ما اتباطلنا

فى سد الحقوق لا بطينا لا اتماطلنا

ونقبل دوس لئيم اكفايه خوف بطلنا

ثم تلاه الشاعر عبد الناصر أبو بكر من مواليد محافظة أسوان والذي قرأ من شعره:

أنا قلت للحلو: لجلك بعت أنا ناســــي

فكّر شويه وقال الحلو: أنا ناســـــي

أنا قلت مش مشكله يا حلو..بس بغيـظ

وأكلت جـمـيـز بعد ما راح .. أنا ناسـي

***

يا ناسي فضلــي وفاكر بس أفضالك

والقلب ساعة صفا بالســــر أفضالك

قلم الوفا من زمن بصَّمنـــي ومَضالك

وما دمت هانت عليك العشــرة بالساهل

وبِعتنــــي لجَل خاطر ناس ما تستاهل

صبرك عليــــا يا جاهل .. لمّا أفضالك

***

إن كان على نيِّــتـي ..أنا نيِّتي صافيـه

وانتي اللي ماشيه على شوك الهوى حافيه

فاكراشــي لمّا دخــلنــا لبعضنا قافيـه

أنا يومها مش قلت لك .. وحلفت بالكعبــه

لا الحُب لعبة .. ولا كل الأمـور عافــيــة

بيت الشعر بالأقصر

بيت الشعر بالأقصر

بيت الشعر بالأقصر

بيت الشعر بالأقصر