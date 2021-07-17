السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تقارير ومتابعات

بعد نفيها الحصول على أجرها.. الشركة المنتجة لـ«مش أنا» ترد على حلا شيحة

تامر حسني وحلا شيحة
تامر حسني وحلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، منشورا عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، للتعليق حول الأزمة الأخيرة التى أثيرت حولها، بموقفها من عرض فيديو كليب تظهر من خلاله بفيلمها الأخير "مش أنا" مع الفنان تامر حسني.


وأكدت الفنانة حلا شيحة من خلال المنشور الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" أنها لم تتقاضي الباقي من أجرها حتى الآن.


وردت الشركة المنتجة على الفنانة حلا شيحة، والتي نفت كل ما نشرته، مؤكدين على مقاضاتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد ما قالته.

ونشرت الشركة قائلًة: "توضيح من الشركه المنتجه لفيلم مش انا ، عن ما ذكرته الفنانه حلا شيحة بخصوص باقي مستحقاتها المادية.. استاذه حلا شيحة ما يتبقى من مستحقاتك دفعة الدوبلاچ الذي امتنعتي عنه و هي اقل دفعه ماديه لكي ومحفوظ لكي داخل الشركة، وتحدثنا معكم اكثر من مره لإستلامهم او ارسال مفوض من طرفكم لإستلامهم و ذلك رغم امتناعك عن الدوبلاچ وتصوير الآفيش ورفضنا التام لمقاضاتك قانونياً لامتناعك عنهم  ولكن الشركة من الآن ستتوجه بجميع الإجراءات القانونيه مستشهده ببنود العقد المبرم . وشكراً".

 

رد الفنانة حلا شيحة 

وأضافت شيحة: "حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. أنا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي.. الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع أصلا متعلق بيه.. وعتابي ليه لحسن ظني بيه.. والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ"، وتابعت: "وبالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر.. كل اللي في المجال شاهدين أني كنت اعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية وكنت بقبل أجور أقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. وأصلا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما أتأخر نزوله جدا وبدأت أتغير وأصلّح.. لأن بصراحة الكلام عن (أجر كبير) ضحكني".

واختتمت كلامها قائلة: "أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل اللي يعرفوني عارفين حبي للفن.. ودايما هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحب لكن الجديد اني مش هاعمل كده على حساب اللي أنا مؤمنه بيه بجد جوايا زي ما قولت مؤخرًا.. أنا لا أهاجم أحدا ولا أحارب أحد ولا أنا افضل من أحد ولا أنصح أحد قبل ما أنصح نفسي أولاً وكلنا نخطئ مفيش حد معصوم من الخطأ، وبتمني الخير دايمًا لكل الناس بما فيهم كل زمايلي وصناع العمل".

حلا شيحة
حلا شيحة
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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