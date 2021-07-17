السبت 17 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحيل متهمين بالاتجار في مخدر الآيس بمايو للجنايات

مخدر الآيس
مخدر الآيس

أمرت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، اليوم، إحالة متهمان بالاتجار في مخدر الأيس إلى محكمة الجنايات.

وتبين أن المتهمين هما "أ. ف"، و"ح. ج"، والمضبوط بحوزتهما كمية من مخدر الآيس قبل ترويجها بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وتبين أن الحرز مظروف يحوي لفافة بلاستيكية شفافة بها مادة بلورية بيضاء اللون، وبفحصها ثبت أن المادة البيضاء للميثامفيتامين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وهي من مجموعة العقاقير ذات التأثير العقلي يمكنها إحداث هوس مصاحب بالنشوة.

وألقت مباحث قسم شرطة 15 مايو القبض على عاطلين، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الايس قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة القسم.

النيابة الجنايات محكمة مخدر الأيس إحالة نيابة 15 مايو والتبين

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