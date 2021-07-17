«الأزهر» يحذر من دعوات صهيونية لاقتحام ساحات الأقصى غدًا
تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الدعوات الصهيونية التي أطلقتها مجموعات المستوطنين ومنظمات الهيكل المزعوم للحشد من أجل اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك بمناسبة الذكرى الصهيونية خراب «الهيكل» المزعوم، غدًا الأحد الموافق 18 من يوليو قبيل دخول يوم عرفة.
وتنوي جماعات المستوطنين إقامة مسيرات صهيونية استفزازية حول أسوار مدينة القدس المحتلة ورفع العلم الصهيوني تحت حماية قوات آلة البطش والقمع الصهيونية.
يُذكر أن جماعات الهيكل المزعوم تجري حملات صهيونية مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز اقتحام الأقصى، ونشر روايتهم الصهيونية المزيفة بأحقيتهم في إقامة «الهيكل» المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى، وتسليط الضوء على مخططاتهم الخبيثة التي تهدف إلى التقسيم المكاني واستيلائهم على ساحة مسجد قبة الصخرة وترك المسجد القبلي للمسلمين.
بدوره، أكد مرصد الأزهر أن اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك من قبل مجموعات المستوطنين خلال هذه الأيام المباركة «العشر الأولى من ذي الحجة» هو انتهاك لحرمتها، واستفزاز صارخ لمشاعر المسلمين، مشيرًا إلى أن تلك الاقتحامات والمسيرات الصهيونية تهدف إلى فرض السيادة الصهيونية على المقدسات الإسلامية وتمكين مجموعات المستوطنين من المسجد الأقصى المبارك.