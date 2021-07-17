«الأزهر» يحذر من دعوات صهيونية لاقتحام ساحات الأقصى غدًا

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الدعوات الصهيونية التي أطلقتها مجموعات المستوطنين ومنظمات ‏الهيكل المزعوم للحشد من أجل اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك بمناسبة الذكرى الصهيونية خراب ‏‏«الهيكل» المزعوم، غدًا الأحد الموافق 18 من يوليو قبيل دخول يوم عرفة.‏

وتنوي جماعات المستوطنين إقامة مسيرات صهيونية استفزازية حول أسوار مدينة القدس المحتلة ورفع العلم ‏الصهيوني تحت حماية قوات آلة البطش والقمع الصهيونية. ‏

يُذكر أن جماعات الهيكل المزعوم تجري حملات صهيونية مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز ‏اقتحام الأقصى، ونشر روايتهم الصهيونية المزيفة بأحقيتهم في إقامة «الهيكل» المزعوم ‏على أنقاض المسجد الأقصى، وتسليط الضوء على مخططاتهم الخبيثة التي تهدف إلى التقسيم المكاني واستيلائهم على ساحة ‏مسجد قبة الصخرة وترك المسجد القبلي للمسلمين.

بدوره، أكد مرصد الأزهر أن اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك من قبل مجموعات المستوطنين خلال هذه الأيام ‏المباركة «العشر الأولى من ذي الحجة» هو انتهاك لحرمتها، واستفزاز صارخ لمشاعر المسلمين، مشيرًا إلى أن تلك ‏الاقتحامات والمسيرات الصهيونية تهدف إلى فرض السيادة الصهيونية على المقدسات الإسلامية وتمكين ‏مجموعات المستوطنين من المسجد الأقصى المبارك.‏