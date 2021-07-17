حريق فى مبنى مجلس مدينة دكرنس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بمبنى ديوان عام مجلس مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل بمبنى مجلس مدينة دكرنس.

وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع ب ٣ سيارات إطفاء .

ومن المعاينة المبدئية تبين أن الحريق بمكتب رئيس مجلس مدينة دكرنس ولم ينجم عنه أي خسائر بشرية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.

وفي سياق مختلف، كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والمنشآت الصحية وجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بنطاق المحافظة، وسرعة التجاوب الفوري مع أية طوارئ.

ووجه بضرورة استمرار العمل بمراكز التلقي للقاح كورونا لتعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد وذلك حرصا على صحة وحياة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم إنهاء استعدادات كافة منافذ تقديم الخدمة الطبية على مستوى المحافظة لتقديم خدماته اللمواطنين، مشيرا إلى أن مراكز إعطاء اللقاح مستمرة في العمل أيام العيد ما عدا وقفة العيد واليوم الأول للعيد، كما تم منع جميع الإجازات للأطباء.



وأضاف أنه تم توفير جميع أدوية الطوارئ وكافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الأكسجين.

وتابع أنه تقرر تكثيف حملات المرور على جميع منشآت تقديم الخدمة الطبية للتأكد من جاهزية فرق الطوارئ وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم بالمستشفيات والاطمئنان على جاهزية فرق الانتشار السريع لمواجهة أي إصابات قد تحدث كما تم تخصيص نسبة 30% من أسرة المستشفيات لحالات الطوارئ ومراجعه المصادر البديلة للكهرباء والمياه بالمستشفيات، كما تم التنسيق مع إسعاف الدقهلية وتحديد أماكن تمركزات الإسعاف.