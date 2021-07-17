الكنيسة الأرثوذكسية تصدر عددًا جديدًا من مجلة الكرازة

يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة والصادر هذا الأسبوع صورة لقداسة البابا تواضروس الثاني وإلى جواره المهندس محمد سعفان وزير القوى العاملة ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، وذلك خلال توقيع اتفاق تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة فى أسقفية الخدمات ووزارة القوى العاملة بخصوص تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر، يوم الخميس الموافق الثامن من يوليو الجاري بالمقر البابوي بالقاهرة.

وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان "كتب مرجعية هامة" حيث استعرض قداسته ثلاثة إصدارات مرجعية صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية عن هيئات مسئولة تشارك فى النهضة التعليمية الكنيسة:



١- أولًا: الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية:

صدر عن دار الكتاب المقدس بمصر فى يوليو الجاري حاويًا النص العربى حسب ترجمة فان دايك الموجودة بين أيدينا وقد استغرق إعداده أكثر من عشرين عامًا.

وهو يحوى بجوار النص مجموعة من الخلفيات الاجتماعية، الثقافية، التجارية، الجغرافية، السياسية، اللغوية، اللاهوتية، بالإضافة إلى ملحقات توضيحية وهى ليست شرحًا ولا تفسيرًا ولكنها وسائل معينة على فهم النص.

٢- ثانيًا: قاموس يوناني إنجليزي عربي لكلمات الكتاب المقدس بعهديه والمستخدمة في النصوص الآبائية:

وهو من إعداد الراهب أندرياس المقارى ويقع فى ١٠٥٥ صفحة من القطع الكبير وهو عمل موسوعى ضخم بدأ إعداده منذ عام ١٩٩٤، ويهدف إلى زيادة وضوح المعنى وغزارة كل مفرداته.

٣- ثالثًا: دليل الأديرة القبطية الأرثوذكسية العامرة فى مصر وخارجها للرهبان والراهبات:

وقد صدر هذا الدليل فى يوليو الماضي من اللجنة المجمعية للإعلام والمعلومات بالمجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية ومقررها نيافة الأنبا أبرام مطران الفيوم وتوابعها، ويقع الدليل فى ٤٥٦ صفحة من القطع الكبير حاويًا تاريخًا موجزًا عن كل دير مع وصف معاصر عن كنائسه ومنشآته وأهم الشخصيات التى تخرجت منه.

أما عن المقالات فتأمل نيافة الأنبا باخوميوس فى وصية معلمنا بولس الرسول للكنيسة فى (١تس ١٨:٥) "اشكروا فى كل شيء" متخذًا إياها عنوانًا لمقاله.

وحول "سمات الإيمان المسيحي" جاء مقال نيافة الأنبا بنيامين تحت ذات العنوان.

بينما استكمل نيافة الأنبا سرابيون حديثه عن الكنيسة والقضايا الطبية المعاصرة في مقالٍ بعنوان "إعلان وفاة الإنسان".

من جهة أخرى أوضح نيافة الأنبا موسى أهمية تهديف الخدمة وكذلك الخادم والكلمة فى مقاله الذى حمل عنوانه الآيه القائلة "لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا" (أع ٤:١٧).

وفى سياق منفصل أشار نيافة الأنبا تكلا إلى "أهمية الحكمة" واضعًأ إياها عنوانًا لمقاله.

هذا بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.



يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.