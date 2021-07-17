التحقيق فى العثور على جثة فتاة مذبوحة أمام منزل مهجور فى إمبابة

تجري النيابة العامة تحقيقاتها فى واقعة عثور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم، على جثة فتاة مقتولة وبها ذبح بالرقبة داخل جوال وملقاة أمام منزل مهجور بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف تفاصيل وملابسات الواقعة وضبط الجناة.

البداية بتلقي المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغاً من أحد البائعين في السوق بالعثور على جوال به فتاة مقتولة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وبها جرح ذبحي بالرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن الأهالي والبائعين عثروا على جوال في الصباح الباكر وأثناء محاولتهم فحصه ومعرفة ما بداخله عثروا على جثة فتاة مقتولة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف تفاصيل وملابسات الواقعة، حيث تحفظت القوات على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات والعقارات المجاورة لمكان الحادث تمهيداً لفحصها، وكذا مناقشة الشهود والبائعين لسرعة تحديد هوية المجني عليها وضبط الجناة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.