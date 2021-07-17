السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس مفاده تلقيه بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، وأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان تواجد السيارة بمنطقة الوراق بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المستولى عليها بحيازة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة.

وبمواجهته اعترف بقيامه بشراء السيارة من شخصين، مقيمان بالجيزة "لهما معلومات جنائية" مقابل مبلغ مالى وعلمه بأنها متحصلات واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.

تشكيل عصابي سرقة السيارات بأسلوب أسلوب المفتاح المصطنع محكمة جنح القاهرة الجديدة مباحث العاصمة

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