السبت 17 يوليو 2021
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تقارير ومتابعات

مى حلمى تفتح النار على تامر شلتوت: كنت تكتب زميلتى العزيزة أوقع

مي حلمي
مي حلمي

فتحت الإعلامية مي حلمي النار على الفنان تامر شلتوت بعد نشره صورة لهما بعد لقائهما صدفة على متن إحدى الطائرات معلقا بقلب، ليتفاعل معها الجمهور، خصوصا بعد أيام قليلة من إعلان مي حلمي ارتباطها، ليظن الجمهور أن شلتوت هو العريس المنتظر، ليخرج نافيا كل هذه الشائعات مؤكدا أنهما تقابلا صدفة. 
ونشرت مي عبر خاصية الاستوري على الإنستجرام قائلة :"كل واحد عاوز يركب التريند وما بيخدش باله من أذيته لغيره.. بحب زمايلى وبحترمهم جدا لكن مش طبيعى بعد إعلانى لارتباطى بيومين تيجى تتصور معايا لما شوفتنى فى الطيارة بالصدفة، وتحط قلب على الصورة وتسيب عنصر التشويق للجمهور ومافيش إحساس للغير".
وأضافت:"ليه إيه الإفادة؟ كان ممكن زى ماوضحت للناس بعدها بست سبع ساعات، كنت تكتب صدفة حلوة زميلتى العزيزة مى أوقع، أنا بحب الكل ومابحبش أشوف الناس وحشة، مهما حصل لكن ده بيأذينى أنا وماكنتش مستهلة القصة عشان حبة أخبار ملهمش لزمة غير أنهم يضرونى فى نفسيتى مش أكتر وقت فرحتى، معرفش كان المفروض اتصرف إزاى كنت أرفض الصورة لكن أكيد مش هعرف نوايا الغير".
وتابعت:" إلى عيلتى العزيزة المحبة، ماتنزلش أخبار من عندى ماتصدقوش غيرى وأرجوكم احترموا قرارى أنى أعمل بيت وعيلة فى هدوء دون زحام".


وكان قد نفى الفنان تامر شلتوت علاقته بالاعلامية مى حلمي وكتب في منشور عبر صفحته على الانستجرام : "للتوضيح.. أنا مسافر لشغل في شرم الشيخ وقابلت(الزميلة) مي صدفة في الطيارة.. بس كده.."
واستعان شلتوت بآية قرآنية، قائلًا "(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)".
وكانت منذ أيام أثارت مى حلمي الجدل بعد إعلانها عن ارتباطها مع عدم الكشف عن هوية العريس حيث قالت في منشور سابق لها: "مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين". 

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