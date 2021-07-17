بعد إعادة بنائها.. سكرتير عام محافظة المنيا يفتتح الكنيسية الإنجيلية بعكاكا

افتتح المهندس محمد النجار السكرتير العام لمحافظة المنيا، نائباً عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، الكنيسة الإنجيلية بعكاكا بقرية بني محمد سلطان التابعة لمركز المنيا، وذلك عقب الانتهاء من إعادة بناء الكنيسة بالكامل، وذلك ضمن جهود الدولة للاهتمام بدور العبادة.

جاء ذلك بحضور القس أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، القس نادي لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، القس رفعت فتحي امين عام سنودس النيل الإنجيلي، القس عصام عطيه رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والدينية.

نقل السكرتير العام، تهاني المحافظ للحضور بافتتاح الكنيسة الجديدة بعد بنائها، وأكد روح الحب والاحترام بين أهالي المحافظة، مطالباً الجميع بالعمل والوقوف صفًا واحدًا لبناء الوطن والدفع به نحو التقدم والازدهار، معرباً عن سعادته لما لمسه من وحدة أبناء محافظة المنيا.

وأكد النجار، أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تمضي بعزيمة لا تلين لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، ليحصد الشعب المصري بشائر الازدهار والتنمية والرخاء، فقد ترسخت دعائم الاستقرار لشعب عظيم اصطف خلف قيادته الحكيمة وواجه بإيمان راسخ التحديات، متطلعاً للمزيد من الإنجازات في ظل الأمن والأمان.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتم إلقاء نبذة تاريخية عن بناء وتأسيس الكنيسة الإنجيلية بعكاكا في المنيا منذ عام 1905، بالإضافة لعرض بعض الفقرات من الترانيم.

من جانبه، وجه القس أندريه ذكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، الشكر لجميع المسئولين وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وكافة الأجهزة التنفيذية، لتعاونهم ومحبتهم والعمل على المشاركة في الافتتاح، الذي يعد لفتة طيبة لأبناء الوطن الواحد.

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