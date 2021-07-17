السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سريلانكا: تسجيل 1517 إصابة و41 حالة وفاة بكورونا

كورونا في سريلانكا
كورونا في سريلانكا

سجلت السلطات الصحية في سريلانكا، اليوم السبت، 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 282 ألفا و60 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة (دايلي نيوز) السريلانكية - على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3702 حالة، عقب تسجيل 41 حالة وفاة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 23 ألفا و528 حالة على مستوى البلاد، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي الى 254 ألفا و 871 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت سريلانكا تخفيف بعض القيود التي فرضتها منذ بداية الجائحة، مثل السماح بإقامة حفلات الزفاف وإعادة فتح المسارح.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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