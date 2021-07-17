السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

قيادي بـ «الشعب الجمهوري»: «حياة كريمة» إنجاز كبير يحسن أوضاع آلاف الأسر

خالد الباشا
خالد الباشا

أشاد خالد الباشا، القيادي بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القاهرة، بالنتائج التي حققتها المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء عشرات المشروعات الخدمية للمواطنين واستطاعت المبادرة بالفعل توفير حياة كريمة لآلاف الأسر المصرية، حيث أنشئت  مشروعات صرف صحي ومدارس وشبكة طرق وغيرها من المشروعات التي نفذتها المبادرة خلال الفترة الماضية في وقت قياسي.

وأضاف "الباشا"، في تصريحات صحفية، أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من إنجازات المبادرة سواء في محافظات الصعيد أو فيما يتعلق بمحافظات الوجه البحري لافتا إلى أن هذه المبادرة تعد برنامج إصلاحي متكامل وليس مجرد مبادرة مؤقته، مشيرا إلى أن هناك رؤية للإدارة السياسية بتحقيق انجاز كبير على أرض الواقع، بهدف تحسين حياة المواطن المصري الذي تحمل الكثير من الأعباء خلال الفترة الماضية.

وكان الرئيس السيسي قد شهد افتتاح فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، الذي انعقد في ستاد القاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وبمشاركة آلاف المواطنين الذين يمثلون كل طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية الإقليمية والدولية، للاحتفال بإطلاق المشروع القومي.

فيما  أكد الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته أن الدولة المصرية نفذت ولا تزال تنفذ على مدار السنوات السبع الماضية العديد من المشروعات القومية، تجاوزت تكلفتها 6 تريليونات جنيه، أسهمت في تعزيز القدرة على البدء في تحقيق التنمية المستدامة للريف المصري، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، قائلا إن كل مشروع ينفذ هو مشروع قومي وعالميّ، ولكن يظل مشروع «حياة كريمة» وتنمية الريف المصري هو الأكبر والأعظم في تاريخ مصر، مشددًا على أن أن كل هذه المشروعات ليست مجرد منشآت حديثة، كما كان يقول البعض، ولكنها في الحقيقة إعادة رسم خريطة مصر وتوزيع البشر والإمكانات الاقتصادية على كافة ربوع الوطن، بما يستجيب لمشكلات الحاضر وتحديات المستقبل، وهذا هو جوهر «الجمهورية الجديدة» المتمثل في إعادة تصميم وإعادة بناء شاملة لمكونات الدولة المصرية .

الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي محافظة القاهرة محافظات الصعيد مبادرة حياة كريمة الريف المصري الشعب الجمهوري خالد الباش الشعب الجمهوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

تبيان آراء طلاب الثانوية حول امتحان الكيمياء: «محتاج حد مذاكر وفاهم»

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

«معلومات الوزراء»: مصر من أفضل 10 دول تنافسية بمجال مهارات الأعمال في الشرق الأوسط

تاريخ وقفة يوم عرفة 2021.. وعيد الأضحى المبارك

نشاط الرياح.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

وسط إجراءات احترازية.. وصول أول أفواج الحجاج إلى مكة المكرمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

صور

المدبح

سوق الجمال في برقاش

صباح الخير علي الشقيانيين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددا من الصحفيين الفلسطينيين بالخليل

صفقة تبادل أسرى.. مصر تكثف تحركاتها بين حماس وإسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس