وفقا لبرجها.. كيف تتغلب الفتاة على حزنها بعد انتهاء العلاقة؟

تشعر كل فتاة بعد انتهاء أي علاقة عاطفية بوجع كبير ولكن السؤال هنا كيف تتعامل كل فتاة مع ذلك الوجع؟

بالطبع لكل شخص طريقته ولكن هل الأبراج الفلكية تؤثر على طريقة تعامل الأشخاص في تخطي الوجع العاطفي، هذا ماتحدثنا عنه اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد.

- برج الحمل:

عندما تقوم مولودات برج الحمل بإنهاء علاقتهن العاطفية يجدن الشريك إما في حالة هدوء تام أو في حالة انفعال خارج عن السيطرة، لأنهن وقتها سيشعرون بالإهانة لأنهن لا يحببن أن يتخلى عنهن الشريك، وسيقمن بمحاولة لرجوعه، وسيدخلن معه في جدال عنيف ولكنهن سيتعافين بسرعة كبيرة، وسيشغلن انفسهن بطموحاتهن وأحلامهن حتى يهربن من ذكرياتهن.

- برج الثور:

ترفض في تلك الحالة مولودات برج الثور سماع أي لوم أو عتاب يقوم به الشريك لأنهن دائما يفعلن أقصى ما في وسعهن لاستمرار العلاقة ويفضلن تجنب المواجهات قدر المستطاع، ويفضلن الحفاظ على خصوصية هذا الانفصال قدر الإمكان مع أنهن لا يتقبلن التغيير بسهولة وسيظلن مستمرين في كل عاداتهن وتفاصيلهن اليومية كما هي حتى بعد الانفصال.

- برج الجوزاء:

مولودات برج الجوزاء يستمتعن بقراءة القصص والأحداث والتحدث بطريقة درامية عن كيفية انفصالهن عن الشريك مع أصدقائهن فهذه هي خطتهن في التعافي، مع إلقاء النكات والضحك طوال الوقت لكن في الحقيقة تتضارب المشاعر بداخلهن بعد الانفصال لأنهن لا يستطيعن التعامل مع مشاعرهن إلا أنهن سيظهرن أمام الأخرين أنهن تغلبن على انفصالهن بسرعة.

- برج السرطان:

عند انفصال مولودات برج السرطان يتسائلن عن سبب للانفصال ليحدث لهن ذلك ثم يبدأون في مواساة انفسهن بأن لا أحد سيحبهن أبدًا، لأن لديهن طريقة مختلفة في الحب والاهتمام ولن يتقبلن الأمر بسهولة سيتحولن لشخص يائس، وسيبكون بحرقة.

- برج الأسد:

مولودات برج الأسد يشعرن دائما بالصدمة وبألم شديد، حيث يصعب عليهن تصديق أن شريكهن لم يعد مهتم بهن سيتحطم قلبهن إلا أنهن يخشون من إظهار حزنهن لان كرامتهن في المقام الأول.

- برج العذراء:

تبحث مولودات برج العذراء عن سبب الانفصال الحقيقي وتدور برأسهن عدة سيناريوهات وعند نعرفة الأسباب الحقيقية وراء انتهاء العلاقة يكونن أكثر الفتيات عقلانية ويتخطين ذلك بسرعة ويحاولن دائماً حماية انفسهن من الوقوع في نفس المشاكل في العلاقة الجديدة.

- برج الميزان:

الامر يمون في غاية الصعوبة على مولودات برج الميزان، يبكين بأعلى صوت ولن يتحملن أن يتم لومهن على انتهاء العلاقة مع الشريك سيحاولن بكل الطرق الممكنة استعادته ويظهرن مشاعرهن الحزينة والقلق الشديد مع جميع أصدقائهن ولكنهن سيتعافين بسرعة بعد انتهاء العلاقة مع الشريك.

- برج العقرب:

بالرغم من الهدوء والثبات الذي تظهر عليه مولودات ات برج العقرب بعد الانفصال، إلا أنهن في حقيقة الأمر بداخلهن نار مشتعلة، فهن يشعرن بالجرح الشديد ولا يتصورن أنهن فقدن السيطرة على العلاقة، سيراقبن شريكهن السابق وسيشعرن بالغيرة إذا ارتبط بفتاة اخرى.

برج القوس:

مولودات برج القوس لديهن حس دعابة عالي، سيأخذن الأمور ببساطة طالما أن الطرف الآخر كان صادق وأمين معهن وقد يظلوا أصدقاء بعد ذلك، لكنهن لن يتقبلن أبداً أي مسئولية عن انتهاء العلاقة.

- برج الجدي:

ستشعر مولودات برج الجدى بالغضب الشديد ولن يصدقن انتهاء العلاقة، حتى وهن يعلمن أن ذلك هو الحل الأمثل لهن سيشعرن أن كل مجهوداتهن خلال هذه العلاقة ذهبت في الفضاء، لكنهن سيتعافين بإغراق انفسهن في مشروعاتهن وأعمالهن.

- برج الدلو:

مولودات برج الدلو مهتمات دائماً بالحقائق، سيكون لديهن دائماً تفسير واقعي لأسباب الانفصال، لكنهن في الواقع يحتاجن الى الدعم النفسي من المقربين لهن، فهن لا يستطيعن أن يعبرن عن مشاعرها.

- برج الحوت:

مولودات برج الحوت هن الأكثر حساسية بين جميع مولودات الأبراج، يحتاجن للاطمئنان من أصدقائهن حتى يستطيعن اجتياز هذه المرحلة الصعبة.