الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثتين لشقيقين غرقا فى نيل جزيرة الدهب بالجيزة

انتشال جثة
انتشال جثة

انتشل رجال الإنقاذ النهري، جثتين لشقيقان لقيا مصرعهما غرقا خلال السباحة بنهر النيل فى الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من أهالي جزيرة الذهب بدائرى قسم شرطة الجيزة بتعرض شقيقين للغرق بنهر النيل، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ تنفيذًا لتوجيهات اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة لفحص ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

انتشال جثتين لشقيقين غرقا فى نيل جزيرة الدهب بالجيزة

وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن شاب وشقيقه طفل نزلا للاستحمام بنهر النيل ولعدم اجادتهما السباحة جرفهما التيار ولقيا مصرعهما غرقا. 

وتواصل قوات الإنقاذ النهري عملية البحث عن الجثتين لانتشالهما من نهر النيل، حيث يمشط رجال الإنقاذ النهري المسطح المائي بينما يغطس رجال الضفادع البشرية للبحث عنهما، وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة طالب بعد 48 ساعة من غرقه في نهر النيل بأطفيح.

انتشل الإنقاذ النهري جثتين لشقيقان غرقا خلال السباحة السباحة بنهر النيل

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