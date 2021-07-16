الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد حريق ميناء غرب.. النيران تلتهم محل ملابس جاهزة فى حى العرب ببورسعيد (صورة)

الحريق
الحريق

التهمت ألسنة النيران محل تجاري لبيع الملابس الجاهزة بتقاطع شارعي الشرقية والغوري بنطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد، وقضى الحريق على كافة محتويات المحل التجاري.

 

تلقت إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغاً بالحريق، وعلى الفور تم تشكيل فريق بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء، ووصل إلى مكان الحادث بعد دقائق من الحريق.

 

دفع "المهدي" بسيارتي إطفاء، ونجح الفريق في السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المساكن أو المحال المجاورة، وتم التعامل مع "الصندلة" بالرغم من أن ارتفاعها لا يسمح بدخول المعدات.

 

تمثلت الخسائر في البضائع وهي عبارة عن كراتين بداخلها ملابس جاهزة، ومجموعة من الملابس المعروضة، ولم تنتج عن الحريق خسائر بالأرواح.

 

وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

 

وفي واقعة سابقة، كانت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة الإقتصادية لقناة السويس قد أكدت أن المخزن المُحترق داخل ميناء غرب بورسعيد تبلغ مساحته 1000 متر، وقد تمكنت النيران من التهام 450 متراً، وتمت السيطرة عليها قبل أن تنتقل الي مخازن أخرى.


وتلقت إدارة ميناء غرب بورسعيد مساء اليوم نشرة بنشوب حريق في أحد المخازن  التابعة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات وتم إبلاغ الحماية المدنية التي تعاملت مع الحريق على الفور.

 

وقد تمت السيطرة على الحريق وتم إخماد النيران وتقوم حالياً الحماية المدنية بعملية التبريد لضمان عدم اشتعال أي نيران، ولم تحدث أية خسائر بشرية وفي انتظار تحقيقات الجهات الأمنية المعنية لمعرفة أسباب الحريق بعد السيطرة عليه كاملاً.


وتلقى اللواء ناصر حريز بلاغاً بالحريق، وتم تكليف فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

التهمت النيران حريق محل تجاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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