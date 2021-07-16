عمدة أولاد على بعد تكريمه من الرئيس: «معملناش غير الواجب»

قال أحمد إسماعيل أبوكريشة، عمدة أولاد على بمركز المنشأة بسوهاج والذي قام الرئيس بتكريمه أمس في مؤتمر حياة كريمه نظرًا لمجهوداته في مبادرة حياة كريمة: "إحنا معملناش غير الواجب ونسعي جميعًا لتحسين الخدمات المقدمه في بلادنا ومستعدين لتقديم الغالي والنفيس للوطن، لا سيما وأن سوهاج كانت محرومة من خدمات البنية التحتية حتى جاءت المبادرة التي جعلت من سوهاج وقراها قرى نموذجية نفتخر بها جميعًا وبما قدمه الرئيس السيسي الذي كان من أهم أولولياته تنمية الصعيد.

وعن تكريم الرئيس، قال أبوكريشة إن التكريم يعطينا حافزًا أكبر للعمل وهو بمثابه تكليف لنا لاستكمال العمل ودافع كبير، موجهًا شكره للرئيس السيسي على مجهوده الكبير الذي قام به في مبادرة حياة كريمة وغيرها من الملفات الخارجية والداخلية من أجل تقدم مصر الدائم.

أضاف:"أدعوكم جميعًا أن تزوروا قرى مبادرة حياة كريمه التي أصبحت نموذجية لتروا ما تم إنجازه على أرض الواقع من إنجازات حقيقية ملموسة لأول مره في عهد رئيس الجمهورية.

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