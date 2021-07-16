«أثق في الرئيس السيسي».. المصريون يتفاعلون مع كلمة الرئيس في حياة كريمة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، لتنمية قرى الريف المصري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وبمشاركة آلاف المواطنين، الذين يمثلون كل طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، ورجال الأعمال، وممثلي المؤسسات المصرية الإقليمية والدولية، للاحتفال بإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة، وذلك امس الخميس.

وما إن انتهى الرئيس من كلمته وانتهى الحفل، حتى دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “أثق في الرئيس السيسي” لمساندته وإبداء الإعجاب بكلمته، متداولين أبرز رسائله.

وقال نادر جاد: “المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى.. أثق في رئيس مصر”، بينما قال عبد المنعم الهواري: “تحيا مصر نمتلك من القوة الاقتصادية والعسكرية ما يعزز إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا وهنفضل نردد المقولة دي”.

وقال محمود مرسي: “كفاية كلام عن سد النهضة وثقوا في رئيس دولتكم اللي قال مصر دولة كبيرة.. ولا يليق بنا أن نقلق أبدا”، أما مسعد حسين فقال: “عجبتني جملة الرئيس انهارده لما قال قلق المصريين من ملف سد النهضة «مشروع».. ولن يقترب أحد من مياه مصر”، فيما ردد آخرون كلام الرئيس عبر صفحاتهم قائلين: "الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل وحلمي لوطني كبير.. شكرا رئيس مصر على اطلاق المشروع الأعظم لتطوير الريف المصري حياة كريمة".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ألقى كلمة أمس في احتفالية حياة كريمة، حيث قال فيها عدة رسائل مثل:

- فخور بما حققناه معا من انتصارات متتالية وإنجازات تحققت بسواعدكم ودماء شهدائنا

- ربنا حمى بلدنا.. وبصوا حوالينا كويس حتعرفوا فضله علينا

حرصنا على إطلاق مبادرة "حياة كريمة" في ذكرى ثورة يونيو.

- رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير الريف المصري.

- مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زراعة مليونين ونصف المليون فدان.

- أكدنا دائمًا استعداد مصر لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الأفريقية، وتحركنا في مجلس الأمن هدف إلى وضع قضية السد الإثيوبي على أجندة المجتمع الدولي، وطالبنا باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد إثيوبيا.

-الأحلام لا تسقط بالتقادم، وأؤكد لكم أن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل، وأن حلمي لوطني كبير وعظيم مثل أحلامكم.