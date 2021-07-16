تعاون لدمج العمل البيئي وجولة بسوهاج.. «القوى العاملة» في أسبوع

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 9 إلى 16 يوليو الجاري - منها توقيع وزير القوى العاملة محمد سعفان بروتوكول تعاون مشترك مع وزيرتي البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والتضامن الاجتماعي نفيين القباج، لفتح آفاق ومجالات جديدة لتفعيل إدماج العمل البيئي، وتسليم 950 وثيقة تأمين على فئة الصيادين فى 12 محافظة، فضلا عن 174 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بسوهاج والإسكندرية.

وتفقد وزير القوى العاملة خلال جولاته الميدانية للمحافظات، ورش وأقسام مركز التدريب المهني بحي الكوثر بسوهاج، وسلم 60 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما عقد جلسة حوارية بعنوان: "تحديات العمل النقابي والاستعداد للانتخابات النقابية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦، وافتتاح دورة العمالة العائدة من الخارج على ريادة الأعمال، كما التقي الوزير أعضاء الغرفة وبعض أصحاب الأعمال والمستثمرين بالمحافظة.

كما شهد الأسبوع الحالي منح وزير القوي العاملة محمد سعفان، العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الأثنين 19 يوليو حتي الخميس 22 يوليو الجاري، وبدء اختبارات المدربين علn 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسمي (اتصالات، وحاسبات)، وتحويل 4.1 ملايين جنيه مستحقات العمالة المصرية العائدة من الأردن.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث وقع وزراء القوي العاملة محمد سعفان، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي، بديوان عام وزارة القوي العاملة، بروتوكول تعاون مشترك لفتح آفاق ومجالات جديدة لتفعيل إدماج العمل البيئي في سياسات وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، فضلا عن تضمين مفهوم الحماية الاجتماعية في سياسات وزارة البيئة وحوكمة القطاع غير الرسمي ودمجه في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضح وزير القوي العاملة عقب التوقيع أن تنفيذ أحكام هذا البروتوكول سوف يتم فى منطقتى (15 مايو، ومنشية ناصر) بمحافظة القاهرة، واستهداف مناطق أخرى على مستوى الجمهورية بالتنسيق بين أطراف البروتوكول، مشيرا إلn أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات عن العاملين في قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المؤهلة العاملة في مجال البيئة وبالتنسيق مع الجهات الأخرى.

ومن جانبها قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، الشكر لوزير القوى العاملة على استضافة هذا الحدث، مشيدة بالتنسيق الذي يحدث بين الوزارات، مؤكدة أن هذا التعاون ليس وليد اللحظة وإنما منذ فترة طويلة لتفعيل هذا البروتوكول لخدمة القطاع غير الرسمي متمثلا في منظومة إدارة المخلفات، مشيدة بفكرة بوليصة التأمين التي تبنتها وزارة القوى العاملة لكسب ثقة العمالة غير المنتظمة وتوفير الحماية والأمان في حالة حدوث الإصابات أو العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة.

وأشارت وزير البيئة إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة فى إنشاء البنية التحتية ودمج القطاع الخاص والحوافز المقدمة له مثل حوافز تعريفة تحويل المخلفات للطاقة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا البروتوكول ليس بداية للتعاون بل هو استكمالاً للطريق الذى تم البدء فيه فى مجال إدارة المخلفات قبل إقرار قانون المخلفات، حيث حرصت الوزارة على العمل على إشراك القطاع غير الرسمي في تلك المنظومة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وتم العمل على كسب ثقة هذا القطاع، ومناقشة إمكانية عمل بوليصة تأمين لهذه الفئة، وتحفيزهم للمشاركة فى المنظومة مؤكدة أهمية هذه المشاركة، لافتة إلي أنه تم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فى إنشاء قاعدة بيانات لهذه الفئة منذ بداية جائحة كورونا.

ومن جانبها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نفيين القباج، إن البروتوكول يؤكد علي الرؤية الجديدة التي تتبناها الوزارات الثلاثة خاصة وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتكامل سياسات وبرامج الوزارات الثلاثة لتصبح سياسات الحماية الاجتماعية مكملة للسياسات البيئية والاقتصادية والعكس صحيح، والأهم دعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول يستهدف تحسين الخدمات والبرامج المقدمة للعاملين في منظومة إدارة المخلفات الصلبة الذين يقدرون بنحو 140 ألف عامل علي مستوى الجمهورية وتوليهم الدولة اهتماما كبيرا والسعي المستمر لتحسين كفاءة هذه المنظومة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بجانب الارتقاء بالجوانب البيئية لعمليات جمع المخلفات الصلبة وتدويرها والتخلص منها، والاهتمام بصحة وتعليم أفراد أسر هذه العمالة باعتبار أن هذه القطاعات غالبا ما يعمل فيها جميع أفراد الأسرة بما يشمل الزوجة والأولاد.

كما سلم وزراء القوى العاملة، والبيئة، والتضامن الاجتماعي 30 مدربا شهادات اتمام التدريب علي مهنة التبريد والتكييف للمدربين التابعين لمراكز التدريب التابعة لوزارتي القوي العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

وأوضح الوزير أن ذلك جاء في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وجهاز شئون البيئة والذى يهدف إلى تطوير التدريب على مهنة التبريد والتكييف فى مراكز التدريب التابعة للوزارة، حيث تم الانتهاء من دورات تدريبية للمدربين بمركز تدريب مهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة (الشرابية سابقا)، التابع لوزارة القوى العاملة تحت عنوان: "استخدام التكنولوجيا الحديثة فى أعمال صيانة أجهزة التكييف والتبريد".

وتفقد الوزراء الثلاث، وحدات التدريب المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة، وذلك على هامش زيارتهم لمقر الوزارة لتوقيع بروتوكول تعاون لفعيل أسس التعاون بين الوزارات لدمج القطاع غير الرسمي بمنظومة إدارة المخلفات.

واستعرض وزير القوى العاملة مراحل تطوير تلك الوحدات والتي يبلغ عددها 27 وحدة في مختلف المحافظات، تعمل على تدريب الشباب في القرى والنجوع على 3 مهن هى التفصيل والخياطة والسباكة، والكهرباء، وتصل هذه الوحدات إلى الشباب بمحل إقامتهم لتحقيق أقصى إستفادة والوصول لأكبر عدد منهم.

وفي نفس الأسبوع، سلم وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة 950 وثيقة تأمين على فئة الصيادين فى 12 محافظة، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر حفل التسليم، النواب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وأمل عصفور، وآيات الحداد، ومي البطران.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولى الاهتمام بالعمالة بشكل عام وصغار الصيادين بشكل خاص، اهتماما كبيرا، موضحا أن الهدف من إصدار وثائق تأمين حوادث شخصية للصيادين يأتى فى إطار اهتمام الوزارة بالتأمين على حياة العامل وأسرته وحمايته من المخاطر وحفاظا على استقراره الأسرى.

وأشار سعفان إلي أن فئة الصيادين من العمالة غير المنتظمة يستحقون كامل الدعم نظرا لطبيعة عملهم والمخاطر التي يتعرضون لها يوميا، مما دفع الوزارة للتفكير في طريقة لدعم هذه الفئة ،وخرجت فكرة وثيقة التأمين بمبلغ 100 ألف جنيه لتغطي حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، مدتها سنة، ثم تجدد، مشيرا إلي أنه تم تسليم 200 ألف وثيقة تأمين علي الحياة للصيادين حتي الأن، ونستهدف 500 ألف في المرحلة المقبلة.

وأعلن وزير القوي العاملة، أن مشروع أضواء يعد أحد المشروعات المهمة التي تنفذ في الفترة الحالية ويرجع ذلك إلى كونه مشروع إقليمي يستهدف النهوض بالعمل اللائق في مصر، وتونس، والمغرب والجزائر، ومن ثم نشر ثقافة العمل اللائق، وتعزيز حقوق العمال في شمال إفريقيا.

جاء ذلك في كلمة الوزير في الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لمشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا بحضور إريك أوشلان؛ مدير فريق العمل اللائق لشمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، وممثلي شركة اريكسون، وأعضاء اللجنة الاستشارية، ممثلي الوزارات والجهات الحكومية وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال.

وقال الوزير، إن المشروع يتكون المشروع من ثلاث مكونات أساسية لتحقيق التنمية على المستوى الاقليمى وضرورية لإحراز التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، حيث يرتكز المكون الأول على تحسين عملية جمع وتحليل البيانات واستخدامها في إصلاح السياسات الاقتصادية لتوجه نحو النمو الغنى بالوظائف.

وفي إطار زيارة وزير القوي العاملة محمد سعفان الميدانية للمحافظات قام واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتسليم 60 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفرتها لهم مديرية القوي العاملة بالمحافظة عن طريق مكاتب التشغيل في القطاع الخاص والاستثماري.

واطمأن الوزير على أن هذه العقود مستوفية للإجراءات القانونية وتضمن لهم حقوقهم وأنها لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر في التأمينات الاجتماعية.

وكلف الوزير مدير المديرية بمتابعتهم بعد التشغيل وضرورة استيفاء كافة المنشآت لقانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نسبة الـ 5% المقررة لهم.

وفى هذا الإطار التقى سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في جلسة حوارية بعنوان: "تحديات العمل النقابي والاستعداد للانتخابات النقابية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦، وافتتاح دورة العمالة العائدة من الخارج على ريادة الأعمال الموجودين في المحافظة لمساعدتهم لعمل مشروعات صغيرة لهم"، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ومحمد حماد رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج، وأمال عبد الموجود وكيل وزارة القوي العاملة للعلاقات الدولية، وأيمن قطامش وكيل الوزارة للتدريب المهني، الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية، ونادر عبدالظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج.

وأكد الوزير، أن الدولة وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة، وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها في أي دولة ولا يوجد لها فرص في بلدها، لافتًا إلى أنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكي يطمئن على نجاح المشروعات التي تقدموا بها، وفي نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له في النهاية النجاح.

وأشاد سعفان، بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات والمحافظة، وجهاز مشروعك وإدخال جهات أخرى معنية نحتاج التعاون فيها منها بنك ناصر لخدمة أبنائنا من العمالة العائدة من الخارج وخريجي التدريب.

كما التقى الوزير في إطار جولته بالمحافظة، يرافقه المحافظ، بمقر الغرفة التجارية بسوهاج، المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج بحضور أعضاء الغرفة وبعض أصحاب الأعمال والمستثمرين بالمحافظة، في لقاء بعنوان: "جائحة كورونا وأثرها على أصحاب الأعمال"، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ومحمد عبد الهادي مدير عام قطاع مكتب المحافظ، والنائب رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وهشام أبو زيد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وأكد الوزير أن التفتيش على المنشآت الذي تقوم به مديريات القوى العاملة بالمحافظات ينصب في الأساس على علاقات الإنتاج وثلاثة العمل في المقام الأول قبل تنفيذ اللوائح والقوانين الموضوعة، والمفاوضة الجماعية دائما هي الأساس في حالة وجود أي مشكلة بين العمال وأصحاب الأعمال للوصول إلى مناخ عمل جيد يخدم العامل وصاحب العمل والدولة ككل.

وأوضح الوزير أن القوى العاملة مستعدة لتطبيق ذلك، ومستعدة لعمل ندوات توعية لأصحاب الأعمال لتعريفهم بمجالات العمل والسلامة والصحة المهنية، كما أنها أطلقت مبادرة "مصر أمانة بين ايديك" لتحقيق ذلك وسوف يتم إطلاقها مرة أخرى من سوهاج بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفى إطار الزيارة ، تفقد وزير القوي العاملة والمحافظ، ودراجتسيا باجفيك آلب مدير برنامج الأغذية العالمي وفلوريان جورل مدير منتجع هيلتون الأقصر ورش وأقسام مركز التدريب المهني بحي الكوثر بسوهاج، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ ، وهشام أبو زيد مدير المديرية، والنائب رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ ،ودعاء عرفة مسئولة البرنامج بالمركز.

وتفقد الوزير أقسام المطبخ، وقسم المغسلة وغرفة التدريب النظري، والخدمات السياحية والغرفة الفندقية المجهزة المعدة داخل الورشة، وأكد ضرورة استمرارية تلك الدورات بشكل مستمر حتى بعد انتهاء الدورات المخطط لها، مع عمل استبيان لاراء المتدربين حول ايجابيات وسلبيات الدورة لتدعيمها بما يراه الشباب ملائما وأكثر احتياجا في تلك الدورات.

وعلي جانب أخر قام وزير القوى العامله خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية بزيارة الأكاديمية العربية لتكنولوجيا المعلومات والنقل البحري بمحافظة الاسكندريه، وكان في استقباله ومرافقته الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، وتفقد الوزير مركز محاكاة مجمع والذي يتم فيه التدريب العملي لطلبه الاكاديميه بنظام المحاكاه، كما تفقد مقر كلية الصيدلة.

وأثنى الوزير على الدور الحيوي الذي تقوم بها الأكاديمية باعتبارها أحد الصروح العلمية والتي تسهم في إعداد أجيال واعدة تبني الجمهورية الجديدة بفكر واع ومتطَور، مؤكدا أن الأكاديمية منارة تعليمية كبرى تنير وتثري فكر وطموحات شبابنا.

وسلم سعفان، في إطار جولته ١١٤ عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة مقدمة من شركات القطاع الخاص بمحافظة الإسكندرية، وفرتها مديرية القوي العاملة بالمحافظة، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، واهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور وكيل الوزارة ياسر سعيد مدير المديرية.

كما سلم الوزير ١٠ شهادات مزاولة الحرفة بعد إتمام التدريب لأول دورة تدريبية من نوعها لذوي الهمم من الصم والبكم على مهنة صيانة التبريد والتكييف.

كما شهد الوزير، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ، ومؤسسة دار التربية الاجتماعية لرعاية البنين بالمحافظة في مجال تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية والتدريب.

وأشار الوزير عقب التوقيع إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال وزارة القوى العاملة في مجال تنمية قدرات الشباب، وخلق فرص عمل جديدة لهم، وإيمانا من الوزارة بأهمية التعاون في نشر ثقافة العمل التعاوني والمشاركة المجتمعية لاستهداف كافة فئات المجتمع.

وأوضح الوزير أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون لتدريب الصبية المتدربين والمسموح لهم بالتدريب وفقاً لأحكام قانون العمل لتأهيلهم لسوق العمل واكسابهم المهارات اللازمه على مهن تساعدهم على مواجهة ظروف الحياة وإعادة دمجهم في المجتمع وذلك للدفع بعجلة التنمية، والاستفادة من قدراتهم وطاقتهم وحثهم على الإبداع، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية للصبية على مهن صيانة ماكينات، وصيانة المحمول، والسباكة الصحية، وصيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف.

وعلى جانب آخر، أعلن وزير القوى العاملة، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الأثنين 19 يوليو حتي الخميس 22 يوليو الجاري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وقال الوزير، إن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

كما أعلن سعفان، بدء اختبارات المدربين من يوم السبت الماضي،وحتي استيفاء العدد المطلوب، للتدريب المجاني على 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسمي (اتصالات، وحاسبات)، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات ، وخريجي قسم إدارة الأعمال وذلك للدفعات (2018،و2019، و2020)، وذلك تمهيدا لإعدادهم كمدربين والبدء في التدريب المجاني أونلاين.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم فتح باب التقدم اونلاين لمن يرغب في الالتحاق بتلك الاختبارات من خلال موقع الوزارة الرسمي.

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 1943 شابا في 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الوادي الجديد، وبورسعيد، والمنيا، وشمال سيناء، ودمياط، والأقصر، بلغت 266 ألفاً و49 جنيه، والتفتيش على 2352 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 1523 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 1523 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل، استقبال مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، فى جو يسوده المحبة والود، وفد من كنيسة الأنبا شنودة برئاسة الأنبا إيلاريون أسقف إبراشية البحر الأحمر.

وتفقد وفد الكنيسة يرافقة سعيد عبد الراضي مدير المديرية، وحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية والموجودة فى المحافظة، والمنتجات التى تم تصنيعها على أيدي المتدربات من الملابس الجاهزة ، كما تم تفقد مكتب عمل الغردقة، وتم الإطلاع على الأعمال التي يقوم بها المكتب وما يقدمه من خدمات جماهيرية.

وكان الوزير قد أصدر توجيهات لمديرية القوي العاملة بالإسكندرية بضرورة متابعة تنفيذ البروتوكول الموقع بين المديرية ومؤسسة دار الرعايا للبنين بالمحافظة.

وفي هذا الإطار قام ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية بزيارة للمؤسسة وعقد اجتماعا مع المسئولين لوضع الترتيبات اللازمة لبدء عملية التدريب الفعلي، واختيار الصبية وفقا لأحكام قانون العمل ليتم تدريبهم من قبل مدربين متخصصين علي المهن المختلفة من خلال المدربين المعتمدين بمراكز التدريب التابعة للمديرية علي مهن صيانة المحمول ، والسباكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الماكينات، لتأهيلهم لسوق العمل لمواجهة ظروف الحياة.

كما استقبلت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية وفد من متدربي البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة ( الدفعة الثالثة دفعة الشهيد أحمد المنسى) بمكتب مدير المديرية، وذلك للتعرف على دور مديرية القوى العاملة بالمحافظة وما توفره من خدمات للمواطنين من أهالي المحافظة، والاطلاع على الوظائف التى قامت المديرية بتوفيرها لشباب الخريجين وراغبي العمل، والإنجازات التي تم إنجازها فى "مبادرة مصر بكم اجمل" لتأهيل وتدريب وتشغيل ذوى القدرات الخاصة.

وتفقد وفد البرنامج الرئاسي، مركز التدريب بمدينة المستقبل التابع للوزارة، والتعرف علي جميع الورش الموجودة بداخله، كما تم شرح أساليب التدريب فى كل ورشة من ورش المركز، وتفقد الآلات والماكينات الحديثة الموجودة بتلك الورش.

وأثنى وفد البرنامج الرئاسي على مجهود الوزارة والمديرية فى توفير فرص عمل للشباب وتدريبهم على أعلى المستويات، وعلى الاهتمام بذوي القدرات الخاصة وما وفرته من خدمات ومساعدات لهم، شاكرين لها الدور الفعال والنشط للعمالة المصرية.

وتابع وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقام السيد السنجابي مدير مديرية القوى ببورسعيد، يرافقه منار العوضي مدير إدارة التدريب المهني، ومحمود السقا مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، وسميحة محمد، وسلمى الشافعى لجنة الاختبار من الوزارة، بعقد الاختبار النهائي لـ 20 متدرباً و متدربة اجتازوا الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بجراج حى الزهور ببورسعيد، علي مهن التفصيل والخياطة، وتوصيل الكهرباء.

وأخيراً، استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ42 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 158عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 267 ألفاً و 145 دولاراً ،أى ما يعادل 4 ملايين و180 ألفاً و825 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

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